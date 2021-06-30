Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Doğuş Otomotiv
|26,60
|24,52
|8,48
|Jantsa Jant Sanayi
|76,85
|74,00
|3,85
|Verusa Holding
|47,18
|46,16
|2,21
|Netaş Telekomünikasyon
|20,18
|19,82
|1,82
|Net Holding
|4,20
|4,13
|1,69
|Karsan Otomotiv
|3,60
|3,54
|1,69
|Halk GMYO
|2,50
|2,46
|1,63
|Şok Marketler Ticaret
|11,88
|11,69
|1,63
|Eczacıbaşı Yatırım
|37,02
|36,46
|1,54
|Mavi Giyim
|56,10
|55,45
|1,17
|Zorlu Enerji
|1,85
|1,83
|1,09
|Garanti Bankası
|8,34
|8,25
|1,09
|Enerjisa Enerji
|10,41
|10,30
|1,07
|MLP Sağlık
|22,00
|21,78
|1,01
|İş Yatırım Menkul Değerler
|14,08
|13,94
|1,00
|Pegasus
|71,70
|71,00
|0,99
|Coca Cola İçecek
|78,25
|77,50
|0,97
|Yapı ve Kredi Bankası
|2,18
|2,16
|0,93
|Migros Ticaret
|32,44
|32,18
|0,81
|Otokar
|277,20
|275,00
|0,80
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Son dakika haberleri... Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler - Son Dakika Ekonomi