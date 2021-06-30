Son dakika haberleri... Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Doğuş Otomotiv 26,60 24,52 8,48 Jantsa Jant Sanayi 76,85 74,00 3,85 Verusa Holding 47,18 46,16 2,21 Netaş Telekomünikasyon 20,18 19,82 1,82 Net Holding 4,20 4,13 1,69 Karsan Otomotiv 3,60 3,54 1,69 Halk GMYO 2,50 2,46 1,63 Şok Marketler Ticaret 11,88 11,69 1,63 Eczacıbaşı Yatırım 37,02 36,46 1,54 Mavi Giyim 56,10 55,45 1,17 Zorlu Enerji 1,85 1,83 1,09 Garanti Bankası 8,34 8,25 1,09 Enerjisa Enerji 10,41 10,30 1,07 MLP Sağlık 22,00 21,78 1,01 İş Yatırım Menkul Değerler 14,08 13,94 1,00 Pegasus 71,70 71,00 0,99 Coca Cola İçecek 78,25 77,50 0,97 Yapı ve Kredi Bankası 2,18 2,16 0,93 Migros Ticaret 32,44 32,18 0,81 Otokar 277,20 275,00 0,80 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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