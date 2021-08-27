Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Borusan Yatırım Pazarlama
|475,20
|445,00
|6,79
|Karsan Otomotiv
|3,79
|3,65
|3,84
|Doğuş Otomotiv
|26,58
|25,76
|3,18
|Borusan Mannesmann
|26,40
|25,84
|2,17
|İhlas Gayrimenkul
|0,95
|0,93
|2,15
|Petkim
|6,21
|6,08
|2,14
|Enka İnşaat
|10,65
|10,44
|2,01
|Deva Holding
|23,76
|23,30
|1,97
|Alarko Holding
|8,75
|8,59
|1,86
|Otokar
|328,70
|322,70
|1,86
|Torunlar GMYO
|4,09
|4,02
|1,74
|İş Yatırım Menkul Değerler
|13,95
|13,74
|1,53
|Şok Marketler Ticaret
|12,34
|12,17
|1,40
|Koza Madencilik
|16,00
|15,78
|1,39
|Odaş Elektrik
|1,48
|1,46
|1,37
|Kardemir (D)
|7,66
|7,56
|1,32
|Tofaş Oto Fabrikası
|40,58
|40,06
|1,30
|Esenboğa Elektrik
|33,70
|33,30
|1,20
|Parsan
|26,56
|26,28
|1,07
|Enerjisa Enerji
|10,94
|10,84
|0,92
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler - Son Dakika Ekonomi