Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Borusan Yatırım Pazarlama 475,20 445,00 6,79 Karsan Otomotiv 3,79 3,65 3,84 Doğuş Otomotiv 26,58 25,76 3,18 Borusan Mannesmann 26,40 25,84 2,17 İhlas Gayrimenkul 0,95 0,93 2,15 Petkim 6,21 6,08 2,14 Enka İnşaat 10,65 10,44 2,01 Deva Holding 23,76 23,30 1,97 Alarko Holding 8,75 8,59 1,86 Otokar 328,70 322,70 1,86 Torunlar GMYO 4,09 4,02 1,74 İş Yatırım Menkul Değerler 13,95 13,74 1,53 Şok Marketler Ticaret 12,34 12,17 1,40 Koza Madencilik 16,00 15,78 1,39 Odaş Elektrik 1,48 1,46 1,37 Kardemir (D) 7,66 7,56 1,32 Tofaş Oto Fabrikası 40,58 40,06 1,30 Esenboğa Elektrik 33,70 33,30 1,20 Parsan 26,56 26,28 1,07 Enerjisa Enerji 10,94 10,84 0,92 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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