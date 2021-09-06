Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|İhlas Holding
|0,59
|0,56
|5,36
|Nuh Çimento
|38,00
|36,14
|5,15
|Kordsa Teknik Tekstil
|24,68
|23,68
|4,22
|Verusa Holding
|50,30
|48,28
|4,18
|Gözde Girişim
|6,03
|5,80
|3,97
|Kerevitaş Gıda
|4,72
|4,58
|3,06
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|6,63
|6,45
|2,79
|Brisa
|23,28
|22,68
|2,65
|Kartonsan
|52,10
|50,90
|2,36
|Yapı ve Kredi Bankası
|2,67
|2,61
|2,30
|Eczacıbaşı İlaç
|6,69
|6,54
|2,29
|MLP Sağlık
|26,06
|25,48
|2,28
|Global Yatırım Holding
|2,36
|2,31
|2,16
|İpek Doğal Enerji
|12,98
|12,73
|1,96
|İndeks Bilgisayar
|6,60
|6,48
|1,85
|Koza Altın
|105,90
|104,00
|1,83
|Hedef Girişim
|2,99
|2,94
|1,70
|Alarko GMYO
|20,90
|20,56
|1,65
|Çemtaş
|13,80
|13,58
|1,62
|Türkiye Sigorta
|5,06
|4,98
|1,61
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler - Son Dakika Ekonomi