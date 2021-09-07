Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|RTA Laboratuvarları
|24,00
|23,26
|3,18
|Verusa Holding
|52,10
|50,50
|3,17
|Coca Cola İçecek
|89,80
|87,65
|2,45
|Logo Yazılım
|41,94
|40,98
|2,34
|Şekerbank
|1,07
|1,05
|1,90
|İndeks Bilgisayar
|6,69
|6,57
|1,83
|MLP Sağlık
|26,42
|26,06
|1,38
|Eczacıbaşı Yatırım
|44,66
|44,10
|1,27
|Çimsa
|26,60
|26,30
|1,14
|Karsan Otomotiv
|3,84
|3,80
|1,05
|Otokar
|321,30
|318,00
|1,04
|Hedef Girişim
|2,96
|2,93
|1,02
|Tofaş Oto Fabrikası
|43,98
|43,56
|0,96
|Jantsa Jant Sanayi
|72,65
|72,00
|0,90
|Vestel Beyaz Eşya
|48,72
|48,32
|0,83
|Türkiye Sınai Kalkınma Bankası
|1,37
|1,36
|0,74
|Türk Hava Yolları
|13,04
|12,95
|0,69
|Albaraka Türk
|1,55
|1,54
|0,65
|Oyak Çimento
|6,88
|6,84
|0,58
|İş GMYO
|1,88
|1,87
|0,53
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler - Son Dakika Ekonomi