Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Bursa Çimento
|5,91
|5,66
|4,42
|Selçuk Ecza Deposu
|8,67
|8,34
|3,96
|TAV Havalimanları
|15,78
|15,25
|3,48
|Pegasus
|47,40
|46,00
|3,04
|Şekerbank
|1,55
|1,51
|2,65
|Anadolu Efes
|20,52
|20,04
|2,40
|Brisa
|11,72
|11,45
|2,36
|Çelebi
|69,25
|67,80
|2,14
|Türk Hava Yolları
|10,95
|10,76
|1,77
|Bim Mağazalar
|68,80
|67,70
|1,62
|Halk GMYO
|2,14
|2,11
|1,42
|Net Holding
|2,26
|2,23
|1,35
|Mavi Giyim
|39,72
|39,22
|1,27
|Kerevitaş Gıda
|5,18
|5,12
|1,17
|Akçansa
|12,45
|12,32
|1,06
|Karsan Otomotiv
|3,03
|3,00
|1,00
|Vestel
|17,56
|17,39
|0,98
|Coca Cola İçecek
|45,68
|45,24
|0,97
|Doğan Holding
|2,18
|2,16
|0,93
|T.S.K.B.
|1,10
|1,09
|0,92
Haber Yayın Tarihi: 11.09.2020 13:37 - Kaynak: AA
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