Son Dakika: Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Alkim Kimya 14,82 14,02 5,71 Gübre Fabrikaları 29,62 29,06 1,93 Halk GMYO 2,54 2,50 1,60 Şişe Cam 6,49 6,39 1,56 Netaş Telekom. 16,26 16,03 1,43 Aksa Enerji 5,95 5,87 1,36 Şekerbank 1,55 1,53 1,31 Bagfaş 16,34 16,18 0,99 Trakya Cam 4,29 4,25 0,94 Doğan Holding 2,34 2,32 0,86 Soda Sanayii 7,37 7,31 0,82 Özak GMYO 4,06 4,03 0,74 Enerjisa Enerji 8,76 8,70 0,69 Turkcell 14,60 14,50 0,69 Alarko GMYO 16,30 16,19 0,68 Çimsa 12,34 12,26 0,65 Sasa Polyester 17,01 16,90 0,65 Anadolu Cam 5,59 5,56 0,54 Aksa 6,88 6,85 0,44 Logo Yazılım 95,30 95,00 0,32 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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