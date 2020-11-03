Son dakika... Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler - Son Dakika

Son dakika... Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

03.11.2020 13:29
Son dakika... Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler, System.String[]

Son dakika ekonomi haberi... Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Alcatel Lucent Teletaş...

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Alcatel Lucent Teletaş 32,00 29,84 7,24
Anadolu Grubu Holding 18,38 17,50 5,03
Türk Traktör 116,20 111,20 4,50
Halk GMYO 2,39 2,30 3,91
Aksa Enerji 6,40 6,16 3,90
MLP Sağlık 17,66 17,00 3,88
Vestel 17,07 16,44 3,83
Ege Endüstri 1.048,00 1.010,90 3,67
Akçansa 12,92 12,47 3,61
İş GMYO 1,95 1,89 3,17
Petkim 4,23 4,10 3,17
İpek Doğal Enerji 11,21 10,90 2,84
Odaş Elektrik 3,28 3,19 2,82
Doğuş Otomotiv 17,87 17,38 2,82
Anadolu Efes 20,50 19,97 2,65
Migros Ticaret 38,80 37,80 2,65
İş Finansal Kiralama 3,63 3,54 2,54
Zorlu Enerji 2,57 2,51 2,39
Bagfaş 16,58 16,21 2,28
Netaş Telekomünikasyon 21,06 20,62 2,13
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Alcatel, Ticaret, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika... Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler - Son Dakika Ekonomi


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