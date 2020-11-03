Son dakika... Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Alcatel Lucent Teletaş 32,00 29,84 7,24 Anadolu Grubu Holding 18,38 17,50 5,03 Türk Traktör 116,20 111,20 4,50 Halk GMYO 2,39 2,30 3,91 Aksa Enerji 6,40 6,16 3,90 MLP Sağlık 17,66 17,00 3,88 Vestel 17,07 16,44 3,83 Ege Endüstri 1.048,00 1.010,90 3,67 Akçansa 12,92 12,47 3,61 İş GMYO 1,95 1,89 3,17 Petkim 4,23 4,10 3,17 İpek Doğal Enerji 11,21 10,90 2,84 Odaş Elektrik 3,28 3,19 2,82 Doğuş Otomotiv 17,87 17,38 2,82 Anadolu Efes 20,50 19,97 2,65 Migros Ticaret 38,80 37,80 2,65 İş Finansal Kiralama 3,63 3,54 2,54 Zorlu Enerji 2,57 2,51 2,39 Bagfaş 16,58 16,21 2,28 Netaş Telekomünikasyon 21,06 20,62 2,13 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Son Dakika

Son Dakika! İzmir'deki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 107'ye yükseldi

Depremzedelere ait erzak ve battaniyeleri evlerine götüren kadınlar vatandaşın kamerasına yakalanınca çıldırdı

Türkiye'yi mutluluktan ağlatan Minik Ayda dünya basınında: Kurtuluşu bir mucize

Depremden önce denizde girdaplar gören balıkçı: Dünyanın sonu geldi sandım

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ayda Gezgin paylaşımı: Allah'a şükürler olsun

Türk-İş, Hak-İş ve DİSK'ten "esnek çalışmaya dönük düzenlemeler geri çekilsin" talebi

Rusya'dan ABD seçimleri için ses getirecek iddia: Radikaller sokağa inecek

Özbek kadına cehennemi yaşattılar! Önce tecavüze uğradı, sonra iki kadın tarafından rehin tutuldu