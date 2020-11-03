Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Alcatel Lucent Teletaş
|32,00
|29,84
|7,24
|Anadolu Grubu Holding
|18,38
|17,50
|5,03
|Türk Traktör
|116,20
|111,20
|4,50
|Halk GMYO
|2,39
|2,30
|3,91
|Aksa Enerji
|6,40
|6,16
|3,90
|MLP Sağlık
|17,66
|17,00
|3,88
|Vestel
|17,07
|16,44
|3,83
|Ege Endüstri
|1.048,00
|1.010,90
|3,67
|Akçansa
|12,92
|12,47
|3,61
|İş GMYO
|1,95
|1,89
|3,17
|Petkim
|4,23
|4,10
|3,17
|İpek Doğal Enerji
|11,21
|10,90
|2,84
|Odaş Elektrik
|3,28
|3,19
|2,82
|Doğuş Otomotiv
|17,87
|17,38
|2,82
|Anadolu Efes
|20,50
|19,97
|2,65
|Migros Ticaret
|38,80
|37,80
|2,65
|İş Finansal Kiralama
|3,63
|3,54
|2,54
|Zorlu Enerji
|2,57
|2,51
|2,39
|Bagfaş
|16,58
|16,21
|2,28
|Netaş Telekomünikasyon
|21,06
|20,62
|2,13
- Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Son dakika... Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler - Son Dakika Ekonomi