Son dakika! Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Kartonsan 2.559,80 2.359,50 8,49 Bizim Mağazaları 16,26 15,33 6,07 Selçuk Ecza Deposu 9,80 9,26 5,83 Deva Holding 24,96 23,74 5,14 Şok Marketler 12,38 11,82 4,74 Pınar Et ve Un 23,94 23,22 3,10 Pınar Süt 20,34 19,73 3,09 Bim Mağazalar 70,85 68,75 3,05 Kerevitaş Gıda 7,16 6,95 3,02 MLP Sağlık 19,66 19,10 2,93 Migros Ticaret 40,18 39,04 2,92 Doğuş Otomotiv 32,80 31,92 2,76 Eczacıbaşı İlaç 7,16 6,98 2,58 Tat Gıda 11,44 11,24 1,78 Odaş Elektrik 3,53 3,48 1,44 Türk Traktör 138,00 136,70 0,95 Ülker Bisküvi 22,28 22,16 0,54 Emlak Konut GMYO 1,90 1,89 0,53 Ereğli Demir Çelik 10,93 10,89 0,37 Vestel 19,77 19,70 0,36 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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