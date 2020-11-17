Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Kartonsan
|2.559,80
|2.359,50
|8,49
|Bizim Mağazaları
|16,26
|15,33
|6,07
|Selçuk Ecza Deposu
|9,80
|9,26
|5,83
|Deva Holding
|24,96
|23,74
|5,14
|Şok Marketler
|12,38
|11,82
|4,74
|Pınar Et ve Un
|23,94
|23,22
|3,10
|Pınar Süt
|20,34
|19,73
|3,09
|Bim Mağazalar
|70,85
|68,75
|3,05
|Kerevitaş Gıda
|7,16
|6,95
|3,02
|MLP Sağlık
|19,66
|19,10
|2,93
|Migros Ticaret
|40,18
|39,04
|2,92
|Doğuş Otomotiv
|32,80
|31,92
|2,76
|Eczacıbaşı İlaç
|7,16
|6,98
|2,58
|Tat Gıda
|11,44
|11,24
|1,78
|Odaş Elektrik
|3,53
|3,48
|1,44
|Türk Traktör
|138,00
|136,70
|0,95
|Ülker Bisküvi
|22,28
|22,16
|0,54
|Emlak Konut GMYO
|1,90
|1,89
|0,53
|Ereğli Demir Çelik
|10,93
|10,89
|0,37
|Vestel
|19,77
|19,70
|0,36
- Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Son dakika! Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler - Son Dakika Ekonomi