Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Selçuk Ecza Deposu
|12,48
|11,40
|9,47
|Pınar Süt
|23,46
|21,84
|7,42
|Alarko GMYO
|19,74
|18,61
|6,07
|MLP Sağlık
|20,30
|19,23
|5,56
|Bizim Mağazaları
|16,78
|15,92
|5,40
|Pınar Et ve Un
|25,60
|24,34
|5,18
|Logo Yazılım
|116,30
|111,00
|4,77
|Kerevitaş Gıda
|7,36
|7,08
|3,95
|Enerjisa Enerji
|11,00
|10,60
|3,77
|Şok Marketler
|12,44
|12,00
|3,67
|Akçansa
|15,68
|15,18
|3,29
|Emlak Konut GMYO
|2,24
|2,17
|3,23
|Gözde Girişim
|6,76
|6,55
|3,21
|Migros Ticaret
|42,24
|40,94
|3,18
|Eczacıbaşı İlaç
|7,10
|6,92
|2,60
|Deva Holding
|24,60
|23,98
|2,59
|Tat Gıda
|11,44
|11,20
|2,14
|Ülker Bisküvi
|22,60
|22,26
|1,53
|Brisa
|19,07
|18,82
|1,33
|Bim Mağazalar
|70,75
|69,85
|1,29
- Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Son dakika: Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler - Son Dakika Ekonomi