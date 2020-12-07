Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Kartonsan 2.745,60 2.836,50 -3,20 Karel Elektronik 19,73 20,26 -2,62 Şekerbank 1,38 1,41 -2,13 Türkiye Sınai Kalkınma Bankası 1,89 1,93 -2,07 Türk Telekom 7,72 7,88 -2,03 Kerevitaş Gıda 6,85 6,96 -1,58 İş Bankası (C) 6,51 6,61 -1,51 Doğuş Otomotiv 27,76 28,18 -1,49 Bizim Mağazaları 15,96 16,20 -1,48 Gübre Fabrikaları 50,35 51,10 -1,47 Akbank 6,09 6,18 -1,46 Good-Year 7,47 7,57 -1,32 Logo Yazılım 107,80 109,20 -1,28 Kardemir (D) 4,85 4,91 -1,22 Alcatel Lucent Teletaş 28,16 28,50 -1,19 Ülker Bisküvi 21,74 22,00 -1,18 Sabancı Holding 10,08 10,20 -1,18 Netaş Telekomünikasyon 20,68 20,92 -1,15 Arçelik 28,12 28,44 -1,13 Turkcell 15,48 15,65 -1,09 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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