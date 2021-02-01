Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 14 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) Değer kaybeden hisseler
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Gübre Fabrik.
|70,85
|72,50
|-2,28
|Aygaz
|17,88
|18,15
|-1,49
|Kardemir (D)
|6,61
|6,69
|-1,20
|Kordsa Teknik Tekstil
|21,20
|21,40
|-0,93
|Şekerbank
|1,45
|1,46
|-0,68
|Ereğli Demir Çelik
|14,26
|14,35
|-0,63
|Logo Yazılım
|138,20
|139,00
|-0,58
|İş Y. Men. Değ.
|17,61
|17,70
|-0,51
|Brisa
|24,22
|24,32
|-0,41
|Mavi Giyim
|52,85
|53,00
|-0,28
|İskenderun Demir Çelik
|11,27
|11,30
|-0,27
|Aksa Enerji
|9,87
|9,89
|-0,20
|Bim Mağazalar
|71,85
|71,95
|-0,14
|Yataş
|15,44
|15,45
|-0,06
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Son dakika... Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler - Son Dakika Ekonomi