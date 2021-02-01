Son dakika... Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 14 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) Değer kaybeden hisseler Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Gübre Fabrik. 70,85 72,50 -2,28 Aygaz 17,88 18,15 -1,49 Kardemir (D) 6,61 6,69 -1,20 Kordsa Teknik Tekstil 21,20 21,40 -0,93 Şekerbank 1,45 1,46 -0,68 Ereğli Demir Çelik 14,26 14,35 -0,63 Logo Yazılım 138,20 139,00 -0,58 İş Y. Men. Değ. 17,61 17,70 -0,51 Brisa 24,22 24,32 -0,41 Mavi Giyim 52,85 53,00 -0,28 İskenderun Demir Çelik 11,27 11,30 -0,27 Aksa Enerji 9,87 9,89 -0,20 Bim Mağazalar 71,85 71,95 -0,14 Yataş 15,44 15,45 -0,06 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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