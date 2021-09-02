Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Netaş Telekomünikasyon
|17,76
|18,02
|-1,44
|Enka İnşaat
|10,82
|10,97
|-1,37
|Borusan Yatırım Pazarlama
|452,30
|457,90
|-1,22
|Aksa
|19,18
|19,40
|-1,13
|Erbosan
|132,40
|133,40
|-0,75
|Torunlar GMYO
|4,12
|4,15
|-0,72
|TAV Havalimanları
|23,68
|23,84
|-0,67
|İndeks Bilgisayar
|6,42
|6,46
|-0,62
|Turkcell
|16,34
|16,44
|-0,61
|Selçuk Ecza Deposu
|9,30
|9,35
|-0,53
|Vestel Beyaz Eşya
|49,02
|49,26
|-0,49
|Şok Marketler Ticaret
|12,52
|12,58
|-0,48
|Pegasus
|71,20
|71,50
|-0,42
|Coca Cola İçecek
|87,60
|87,95
|-0,40
|MLP Sağlık
|25,40
|25,50
|-0,39
|Türk Hava Yolları
|12,85
|12,90
|-0,39
|Parsan
|27,28
|27,38
|-0,37
|Eczacıbaşı Yatırım
|44,64
|44,80
|-0,36
|Bim Mağazalar
|71,75
|72,00
|-0,35
|Otokar
|329,70
|330,00
|-0,09
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Son Dakika | Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler - Son Dakika Ekonomi