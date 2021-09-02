Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Netaş Telekomünikasyon 17,76 18,02 -1,44 Enka İnşaat 10,82 10,97 -1,37 Borusan Yatırım Pazarlama 452,30 457,90 -1,22 Aksa 19,18 19,40 -1,13 Erbosan 132,40 133,40 -0,75 Torunlar GMYO 4,12 4,15 -0,72 TAV Havalimanları 23,68 23,84 -0,67 İndeks Bilgisayar 6,42 6,46 -0,62 Turkcell 16,34 16,44 -0,61 Selçuk Ecza Deposu 9,30 9,35 -0,53 Vestel Beyaz Eşya 49,02 49,26 -0,49 Şok Marketler Ticaret 12,52 12,58 -0,48 Pegasus 71,20 71,50 -0,42 Coca Cola İçecek 87,60 87,95 -0,40 MLP Sağlık 25,40 25,50 -0,39 Türk Hava Yolları 12,85 12,90 -0,39 Parsan 27,28 27,38 -0,37 Eczacıbaşı Yatırım 44,64 44,80 -0,36 Bim Mağazalar 71,75 72,00 -0,35 Otokar 329,70 330,00 -0,09 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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