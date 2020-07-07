Son Dakika: Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

Son dakika haberleri... Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 263.432 0,36 BIST SINAİ 156.088 0,12 BIST GIDA, İÇECEK 163.341 0,91 BIST TEKSTIL, DERİ 61.

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Doğu Perinçek'in yayında olduğu sırada Ulusal Kanal stüdyosunda yangın çıktı Fenerbahçeli Emre, Gençlerbirliği'ne attığı golle tarihe geçti Son Dakika: İstanbul'da asker uğurlama törenlerine yasak geldi Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 263.432 0,36 BIST SINAİ 156.088 0,12 BIST GIDA, İÇECEK 163.341 0,91 BIST TEKSTIL, DERİ 61.963 -0,55 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 109.997 -1,69 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 122.515 0,35 BIST TAŞ, TOPRAK 124.745 1,94 BIST METAL ANA 255.434 -1,01 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 201.589 0,16 BIST MADENCİLİK 132.286 -0,57 BIST HİZMETLER 107.506 0,66 BIST ELEKTRİK 6.803 3,67 BIST ULAŞTIRMA 139.290 -1,47 BIST TURİZM 18.895 2,10 BIST TİCARET 339.409 0,58 BIST İLETİŞİM 41.500 0,64 BIST SPOR 77.051 -0,05 BIST İNŞAAT 121.660 1,36 BIST MALİ 127.339 -0,37 BIST BANKA 131.796 -0,66 BIST SİGORTA 488.428 -1,01 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 90.873 -0,95 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 100.440 -0,47 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 55.526 1,48 BIST TEKNOLOJİ 156.967 -0,26 BIST BİLİŞİM 53.017 -0,18 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 90.681 0,42 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Son Dakika

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