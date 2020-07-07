Son Dakika: Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
Son dakika haberleri... Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 263.432 0,36 BIST SINAİ 156.088 0,12 BIST GIDA, İÇECEK 163.341 0,91 BIST TEKSTIL, DERİ 61.
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|263.432
|0,36
|BIST SINAİ
|156.088
|0,12
|BIST GIDA, İÇECEK
|163.341
|0,91
|BIST TEKSTIL, DERİ
|61.963
|-0,55
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|109.997
|-1,69
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|122.515
|0,35
|BIST TAŞ, TOPRAK
|124.745
|1,94
|BIST METAL ANA
|255.434
|-1,01
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|201.589
|0,16
|BIST MADENCİLİK
|132.286
|-0,57
|BIST HİZMETLER
|107.506
|0,66
|BIST ELEKTRİK
|6.803
|3,67
|BIST ULAŞTIRMA
|139.290
|-1,47
|BIST TURİZM
|18.895
|2,10
|BIST TİCARET
|339.409
|0,58
|BIST İLETİŞİM
|41.500
|0,64
|BIST SPOR
|77.051
|-0,05
|BIST İNŞAAT
|121.660
|1,36
|BIST MALİ
|127.339
|-0,37
|BIST BANKA
|131.796
|-0,66
|BIST SİGORTA
|488.428
|-1,01
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|90.873
|-0,95
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|100.440
|-0,47
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|55.526
|1,48
|BIST TEKNOLOJİ
|156.967
|-0,26
|BIST BİLİŞİM
|53.017
|-0,18
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|90.681
|0,42
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi: 07.07.2020 14:25 Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Son Dakika: Günün ilk yarısında endekslerin değişimi - Son Dakika Ekonomi
Son Dakika 17:52 Bunalımda olduğu öne sürülen kişi, kendisini iple tavana asarak intihar etti 17:13 Libya'da SİHA'lar Pantsir-S-1 sistemini imha etti: 3 Rus paralı askeri öldü 16:03 ABD'li hazır giyim devi Lucky Brand iflas başvurusunda bulundu 15:48 Rönesans İnşaat, 54 bin kişilik çalışan sayısıyla Türkiye'nin en çok istihdam sağlayan şirketi oldu 15:01 Son dakikalarda kaleye geçen Lucas Ocampos, rakip kalecinin tarihe geçecek şutunu çıkardı 13:41 38 derece ateşi olan eşini kabul etmeyen özel hastanelere isyan eden Umut Oğuz, soluğu devlet hastanesinde aldı 12:14 Gelibolu'da tarlaları yanan köylüler, oluşan manzara sonrasında büyük üzüntü yaşadı 11:55 Tatil için gittiği Rize'ye hayran kalan Gamze Özçelik, ev yaptırmaya karar verdi 10:48 Kusursuz vücuduyla büyüleyen Ebru Polat, fit kalmanın sırrını verdi 10:08 ABD savaş gemisi "USS Porter" İstanbul Boğazı'ndan geçti 10:01 Hes Kablo Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı: Mensah için bir tek Beşiktaş'la görüştük 08:55 Gelibolu Yarımadası'nda dün çıkan orman yangınına arıcıların sebep olduğu düşünülüyor 08:34 13 kişiden kaçan kapkaççıları güvenlik kamerası ele verdi, bekçiler yakaladı 08:32 Antalyalı taş üreticisi, yılda 10 bin metrekare ihracat yaparak 1 milyon TL kazanıyor 08:05 Temizliğe gelen kadına çocuğunun gözü önünde tecavüz etti