Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 (BIST 100) Günlük İşlem Hacmi Güneş Sigorta 631.532.401 Garanti Bankası 563.311.196 Kardemir (D) 553.250.376 Petkim 517.139.132 Karsan Otomotiv 470.835.370 Eczacıbaşı İlaç 352.335.351 Türk Hava Yolları 331.680.478 Aselsan 309.295.281 Vakıflar Bankası 268.975.905 T. Halk Bankası 241.634.882 Emlak Konut GMYO 234.320.102 Şişe Cam 226.626.721 Arçelik 222.556.914 Soda Sanayii 201.551.075 Akbank 193.234.649 Tekfen Holding 192.513.595 İş Fin.Kir. 176.871.440 Tüpraş 168.995.791 Gübre Fabrik. 161.372.818 Turkcell 159.323.477

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)