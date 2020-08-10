Son Dakika | Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Son dakika haberi... Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi ASELSAN 1.179.690.994 Emlak Konut GMYO 651.903.154 Garanti Bankası 319.575.

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi ASELSAN 1.179.690.994 Emlak Konut GMYO 651.903.154 Garanti Bankası 319.575.130 Şişe Cam 265.379.789 Sasa Polyester 264.386.967 Bim Mağazalar 237.753.273 Tüpraş 188.021.365 Akbank 183.775.822 Karsan Otomotiv 183.472.249 Kardemir (D) 176.994.112 Güneş Sigorta 152.148.001 Ereğli Demir Çelik 136.207.638 Türk Hava Yolları 131.007.531 Trakya Cam 121.707.315 Odaş Elektrik 118.512.111 Arçelik 115.544.287 Turkcell 103.243.433 Koç Holding 98.357.697 Halkbank 89.643.237 Yapı ve Kredi Bankası 86.803.575 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Haber Yayın Tarihi: 10.08.2020 13:27

Kaynak: AA

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