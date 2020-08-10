Son Dakika | Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
Son dakika haberi... Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi ASELSAN 1.179.690.994 Emlak Konut GMYO 651.903.154 Garanti Bankası 319.575.
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|ASELSAN
|1.179.690.994
|Emlak Konut GMYO
|651.903.154
|Garanti Bankası
|319.575.130
|Şişe Cam
|265.379.789
| Sasa Polyester
|264.386.967
|Bim Mağazalar
|237.753.273
|Tüpraş
|188.021.365
|Akbank
|183.775.822
|Karsan Otomotiv
|183.472.249
|Kardemir (D)
|176.994.112
|Güneş Sigorta
|152.148.001
|Ereğli Demir Çelik
|136.207.638
|Türk Hava Yolları
|131.007.531
|Trakya Cam
|121.707.315
|Odaş Elektrik
|118.512.111
|Arçelik
|115.544.287
|Turkcell
|103.243.433
|Koç Holding
|98.357.697
|Halkbank
|89.643.237
|Yapı ve Kredi Bankası
|86.803.575
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi: 10.08.2020 13:27
Kaynak: AA
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