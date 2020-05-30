Son dakika! Günün Özeti - Son Dakika

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik

"Son 24 saatte korona virüsten 26 kişi hayatını kaybetti"

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 26 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 4 bin 515 olduğunu açıkladı

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "29 Mayıs günü el değiştiren sadece bir şehir değildir"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'un fethinin 567. yılı dolayısıyla Ayasofya'da düzenlenen programa katıldı. Programa video konferans yoluyla katılan Erdoğan Fetih Suresi'nin mealini okudu.

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Fahrettin Altun, Fatih sondaj gemisinin uğurladığı anları paylaştı

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Fatih sondaj gemisini uğurladığı anları sosyal medya hesabından paylaştı. Türkiye'nin ilk yerli sondaj gemisi olan 'Fatih', Doğu Akdeniz'deki görevinin ardından bu sefer de Karadeniz'e açılmak üzere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle yola çıktı..

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Kreşler yeni önlemlerle açılıyor

Özel okul öncesi eğitim kurumları, gündüz bakımevleri ve kurslar 1 Haziran'da açılıyor. Peki alınan tedbirler neler?

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Dünyanın korona virüs savaşı sürerken vaka sayısı 6 milyona yaklaştı Dünyanın korona virüsle mücadelesi sürüyor. Virüs şu ana kadar yaklaşık 6 milyon kişiye bulaştı.

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Kısıtlamaya rağmen tezgah kuran pazarcılara dudak uçuklatan ceza

Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında Fatih'te bir caddede tezgah açan pazarcılara zabıta ve polis ekipleri müdahale etti. Pazarcılara toplamda 10 bin 700 TL cezai işlem uygulandı. Para cezasına çarptırılan pazarcılardan birisi "Hem ceza yedik ayıbı da bize kaldı" dedi.

(İHA)