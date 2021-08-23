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Son dakika! Gurbetçi vatandaşlardan yöresel lezzetlere yoğun ilgi - Son Dakika

Son dakika! Gurbetçi vatandaşlardan yöresel lezzetlere yoğun ilgi

23.08.2021 17:54

Son dakika haberi... Gurbetçi vatandaşlardan yöresel lezzetlere yoğun ilgi Gurbetçiler çi börek, met helva ve Balaban köfteye doyamıyor Eskişehir'de gurbetçi vatandaşlar ve turistler, çi börek, met helvası, Balaban köfte gibi yöresel lezzetlere yoğun ilgi gösteriyor.

Gurbetçi vatandaşlardan yöresel lezzetlere yoğun ilgi

Gurbetçiler çi börek, met helva ve Balaban köfteye doyamıyor

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de gurbetçi vatandaşlar ve turistler, çi börek, met helvası, Balaban köfte gibi yöresel lezzetlere yoğun ilgi gösteriyor.

Geçtiğimiz sene pandemiden dolayı memleketlerini ziyarete gelemeyen gurbetçi vatandaşlar, Eskişehir'in yöresel lezzetlerine kavuştu. Çi börek, met helvası ve Balaban köfte kapış kapış giderken esnaf ise gösterilen ilgiden dolayı memnun. Gurbetçilerin dışında turistlerden de yoğun talep gördüklerini belirten restoran sahipleri, Avrupa'nın yanı sıra Amerika Birleşik Devletleri'nden de müşterilerinin geldiğini dile getirdi.

"Gurbetçiler ve turistlerin çi böreğe ilgisi yoğun"

30 senelik çi börek ustası Hakan Nalbant, birçok turist ve gurbetçinin bu yöresel lezzeti tercih ettiğini aktardı. Çi böreğin özelliklerine de değinen Nalbant, "Gurbetçilerin ilgisi yoğun. Çi börek Eskişehir'e has bir ürün olduğu için sadece gurbetçiler değil, şehir dışından gelen bütün turistler de çi böreği tercih ediyor. Zaten lezzetli bir ürün. İlgi ve alakaları da son derece iyi. Çi börek sert ve ince hamurdan yapılıyor. İç harcı kıyma soğan karabiber ve su. İçindeki su hamurun içine işler ve harçla birlikte hamura lezzet katıyor. Hamur ne kadar ince olursa o kadar iyi ağızda dağılıyor" diye konuştu.

"Buradaki helva ile Belçika'daki aynı olmuyor"

Eskişehirli olup Belçika'da yaşayan gurbetçi Emriye Şevik, geçen sene gelemedikleri memleketlerini bu sene ziyaret edebildiklerini söyledi. Özellikle helva, çerez gibi alışverişlerini her yıl Eskişehir'den yaptıklarını dile getiren Şevik, "Belçika'da yaşıyoruz. Her sene gelmeye çalışıyoruz, geçen sene pandemiden dolayı gelememiştik. Helvamızı alıyoruz, çerezlerimizi alıyoruz. Helva almak için her yıl buraya geliyoruz. Orada da helva var ama aynısı olmuyor, değişik oluyor. Burada daha güzel. Özlemişiz, yurtdışında yaşıyoruz. Geliyoruz buraya her yıl alıp gidiyoruz" ifadelerini kullandı.

"Eskişehir atmosfer ve yemek olarak çok güzel bir şehir"

Son bir aydır Eskişehir'de yaşayan İranlı turist Babak Danesh, Amerika Birleşik Devletleri vatandaşı Rachel Macias isimli arkadaşı ile özellikle esnaf lokantalarını tercih ettiklerini ifade etti. Atmosfer olarak Eskişehir'i çok sevdiklerini kaydeden Danesh, "Bir aydır Eskişehir'deyim. Gerçekten atmosfer olarak çok güzel bir şehir. Benim geldiğim şehir olan Tebriz'e çok benziyor. Yemek olarak da burada küçük esnaf ve endüstriyel olmayan, zincir restoranlardan bağımsız yerleri buluyoruz. Çok çok güzel, yemek kültürü de güzel. Balaban kebabı harika. Esnaf ortamı ve çarşı ortamında böyle yemekleri bulmak, turist olarak bizi mutlu ediyor" dedi.

"Bir ay boyunca her akşam Balaban köfte yemeye gelenler oluyor"

Eskişehir'de kebap salonu işleten Işıl Gengeç, gurbetçilerin yöresel lezzetlere olan ilgisinden bahsederken, bazı vatandaşların bir ay boyunca her akşam Balaban köfte yemeye geldiğini anlattı. Yoğun ilgiden dolayı memnun olduklarını belirten Gengeç, konuyla ilgili olarak şöyle konuştu:

"Yılın bir ayı gelen gurbetçilerin bu bir ayın 30 günü her akşam geldiği oluyor. Ben bile hayret ediyorum. Böyle müdavim gurbetçi müşterilerimiz var, çok seviyorlar. Avrupa'dan, Amerika'dan gelen müşterilerimiz oluyor, talep çok yoğun. Pandemide geliş olmadığı için bu sene daha yoğunluk var. Normalde sahil kentlerine giderlerdi, ancak bu sene sanırım memleketlerinde kalmayı tercih ettiler. Balaban köftede farklı bir malzeme yok, dananın özel ve lezzetli yerlerinden ölçülerek etler kullanılıyor ve çok uzun süre yoğuruluyor. Belli bir süre dinlenmesi sonucunda da böyle bir lezzet ortaya çıkıyor."

Son dakika! Gurbetçi vatandaşlardan yöresel lezzetlere yoğun ilgi
Son dakika! Gurbetçi vatandaşlardan yöresel lezzetlere yoğun ilgi
Son dakika! Gurbetçi vatandaşlardan yöresel lezzetlere yoğun ilgi
Son dakika! Gurbetçi vatandaşlardan yöresel lezzetlere yoğun ilgi

Amerika Birleşik Devletleri, Eskişehir, Gurbetçi, Balaban, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Son dakika! Gurbetçi vatandaşlardan yöresel lezzetlere yoğun ilgi - Son Dakika


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