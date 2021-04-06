Son dakika haberi: Gürcistan Başbakanı Garibaşvili Covid-19'a yakalandı - Son Dakika

Son dakika haberi: Gürcistan Başbakanı Garibaşvili Covid-19'a yakalandı
06.04.2021 12:31
Son dakika haberleri... Gürcistan Başbakanı İrakli Garibaşvili'nin yeni tip korona virüs (Covid19) testinin pozitif çıktığı belirtildi.
Gürcistan Başbakanı İrakli Garibaşvili'nin yeni tip korona virüs (Covid19) testinin pozitif çıktığı belirtildi.
Gürcistan hükümetinin basın servisinden yapılan yazılı açıklamada, "Başbakan İrakli Garibaşvili'nin korona virüs testi pozitif çıktı. Garibaşvili kendisini iyi hissediyor ve kendini izole etti, uzaktan çalışmaya devam ediyor" ifadeleri kullanıldı.
Geçen hafta Gürcistan Sağlık Bakanı Ekaterine Tikaradze gazetecilere yaptığı açıklamada, ülkede korona virüs pandemisinin üçüncü dalgasının ilk aşamasının yaşandığını belirtmişti.
(İlkin Hüseynov/İHA)
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