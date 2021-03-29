Son dakika! Gürcistan Başbakanı Garibaşvili: "Ülkede erken seçim olmayacak, konuyla ilgili konuşmayı bitirdik" - Son Dakika

Son dakika! Gürcistan Başbakanı Garibaşvili: "Ülkede erken seçim olmayacak, konuyla ilgili konuşmayı bitirdik"

29.03.2021 17:05
Son dakika! Gürcistan Başbakanı Garibaşvili:

Son dakika haberler... Gürcistan Başbakanı İrakli Garibaşvili, muhalefetin ısrarla talep ettiği erken seçim konusunun kapandığını ifade etti.

Gürcistan Başbakanı İrakli Garibaşvili, muhalefetin ısrarla talep ettiği erken seçim konusunun kapandığını ifade etti.

Garibaşvili, gazetecilere yaptığı açıklamada, iktidar ile muhalefet arasındaki siyasi krizin çözülmesi amacıyla AB'nin martta başlattığı diyaloğun sürdüğünü belirtti.

Muhalefet ile yapıcı görüşmeleri sürdürmek için hazır olduklarını ifade eden Garibaşvili, "Biz gerçek ve adil bir uzlaşmaya hazırız, şimdi sıra muhalefette." dedi.

Garibaşvili, ülkesinde Ekim 2020'deki genel seçimlerin demokratik ve şeffaf bir ortamda düzenlendiğini yineledi.

Dünyanın bu seçimi tanıdığını kaydeden Garibaşvili, muhalefetin talep ettiği erken seçimlerin kesinlikle olmayacağını ve bu konunun kapandığını kaydetti.

Garibaşvili, "Ülkede erken seçim olmayacak, konuyla ilgili konuşmayı bitirdik. Bu konu ile ilişkin Avrupa Birliği (AB), ABD, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı'n (AGİT) açıklamalarını gördük. Tüm dünya seçimleri tanıdı ve siz hangi seçimlerden bahsediyorsunuz?" ifadelerini kullandı.

Gürcistan'daki siyasi gelişmeler

Ülkede muhalefet, 31 Ekim 2020'de yapılan seçimlerin şeffaf olmadığını öne sürerek seçimlerin yenilenmesini istiyor ve sokak protestolarını devam ettirerek meclise girmeyi reddediyor.

İktidar ise seçimlerin şeffaf ve demokratik yollarla yapıldığını belirterek muhalefeti meclise girmeye davet ediyor.

Ana muhalefet partisi Birleşik Ulusal Hareketi'nin lideri Nika Melia'nın 23 Şubat'ta gözaltına alınması ve tutuklanması, ülkede yeni protestolara ve Tiflis'te parlamento binasının karşısında çadırların kurulmasına yol açmıştı.

Gürcistan'da 1 Mart'ta resmi temaslarda bulunan Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, siyasi krizin çözülmesi amacıyla iktidar ve muhalefetin temsilcilerini müzakere masasında bir araya getirmişti.

Gürcistan Başbakanı İrakli Garibaşvili ile ülkedeki çeşitli muhalefet partilerinin liderleri, Michel'in daveti üzerine, basına kapalı toplantıda görüşmüştü.

Michel, Tiflis'ten ayrılmasından kısa süre sonra söz konusu diyaloğun sürdürülmesi için Brüksel'den Gürcistan'a özel temsilcisi Christian Danielson'u gönderdi.

Danielson'un aracılığıyla bugünden itibaren diyalogun 2. turu başlatıldı.

Avrupa Birliği, Muhalefet, Gürcistan, İktidar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika! Gürcistan Başbakanı Garibaşvili: 'Ülkede erken seçim olmayacak, konuyla ilgili konuşmayı bitirdik' - Son Dakika


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