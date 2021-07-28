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Son Dakika | Gürcistan'da hükümetin AB Konseyi Başkanı Michel'in hazırladığı anlaşmadan çekilmesi tepki gördü - Son Dakika

Son Dakika | Gürcistan'da hükümetin AB Konseyi Başkanı Michel'in hazırladığı anlaşmadan çekilmesi tepki gördü

28.07.2021 22:46
Son Dakika | Gürcistan'da hükümetin AB Konseyi Başkanı Michel'in hazırladığı anlaşmadan çekilmesi tepki gördü, System.String[]

Son dakika habere göre Gürcistan'da hükümetin Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel'in nisan ayında hazırladığı 5 maddelik "Gürcistan'ın İlerleme Yolu" adlı anlaşmayı iptal etmesi muhalefetin tepkisine neden oldu.

Gürcistan'da hükümetin Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel'in nisan ayında hazırladığı 5 maddelik "Gürcistan'ın İlerleme Yolu" adlı anlaşmayı iptal etmesi muhalefetin tepkisine neden oldu.

İktidardaki Gürcü Hayali Partisi'nin Başkanı ve milletvekilli İrakli Kobakhidze, düzenlediği olağanüstü basın toplantısında, iktidar partisi olarak anlaşmadaki maddelere yönelik sorumluluklarını bugüne kadar yerine getirdiklerini ancak ana muhalefet partisi Birleşik Ulusal Hareketi ile birlikte 4 siyasi partinin anlaşmayı henüz imzalamadığını hatırlattı.

Kobakhidze, muhalefetin sorumlulukları yerine getirmemesi nedeniyle anlaşmanın geçerliliğini kaybettiğini söyledi.

Ülkesine verdiği destek için Michel'e teşekkür eden Kobakhidze, "Ancak bugün, metnin imzalanmasından 100 gün sonra söz konusu anlaşmanın kendi misyonunu yerine getirdiği ve artık kendini tükettiği açıktır." diye konuştu.

Muhalefetteki isimler ise hükümeti AB'ye karşı sorumluluklarından kaçmakla suçladı.

Muhalefet partilerinin liderleri, söz konusu anlaşmada "bu yıl düzenlenecek yerel seçimlerde iktidardaki Gürcü Hayali Partisi'nin yüzde 43'ten az oy alması halinde 2022'de erken genel seçimlerin yapılması" maddesinin de yer aldığını hatırlatarak hükümetin aslında erken seçimden korktuğu ve bu nedenle anlaşmayı iptal ettiğini savundu.

Michel'in hazırladığı anlaşma maddeleri

"Gürcistan'ın İlerleme Yolu başlıklı anlaşma, "Muhalefetin siyasi tutuklu olarak nitelediği ve Tiflis'te Rus heyetine karşı 19 Haziran 2019'da düzenlenen gösteri sırasında tutuklanan kişilerin af veya diğer yollarla serbest bırakılması için parlamentoda yasa tasarısının onaylanması, bu yıl düzenlenecek yerel seçimlerde iktidardaki Gürcü Hayali Partisi'nin yüzde 43'ten az oy alması halinde 2022'de erken genel seçimlerin yapılması, bir sonraki parlamento seçimlerinin tamamen orantı sistemi ile yüzde 2 barajıyla düzenlenmesi, seçim komisyonlarında muhalefetin daha geniş katılım sağlaması, parlamentonun katkılarıyla yargı reformlarının yapılması ve parlamentoda 5 komitenin başkanının muhalefetten seçilmesi" konularını içeriyordu.

Anlaşma 20 Nisan'da muhalefette görüş ayrılığına neden olmuştu. Ana muhalefet partisi Birleşik Ulusal Hareketi ile büyük partilerden Avrupalı Gürcistan ve bazı diğer partiler anlaşmanın imzalaması konusunda çekimser kalmıştı.

Charles Michel, Avrupa Birliği, Gürcistan, Nisan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son Dakika | Gürcistan'da hükümetin AB Konseyi Başkanı Michel'in hazırladığı anlaşmadan çekilmesi tepki gördü - Son Dakika


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