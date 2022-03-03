Son dakika... Gürsel Turizm 2022'de 800 milyon lira ciro hedefliyor - Son Dakika

Gürsel Turizm hisseleri, İnfo Yatırım aracılığında 3-4 Mart'ta Borsa'da Satış-Sabit Fiyatla Talep Toplama yöntemiyle gerçekleşecek halka arzda 8,25 TL'den ihraç edilecek.

AA muhabirine açıklamalarda bulunan Gürsel Turizm Yönetim Kurulu Üyesi Hürer Fethi Gündüz, Gürsel Turizm'in 1993 yılından beri ulaşım çözümleri hizmeti veren köklü bir firma olduğunu söyledi.

Gündüz, halka arz ile beraber uluslararası arenada şirketi daha güçlü bir konuma getireceklerini belirterek, halka arzdan elde edilecek gelirle yatırım faaliyetlerine hız vereceklerini aktardı.

2021 yılında 550 milyon lira ciro yaptıklarını vurgulayan Gündüz, "2022 yılının pandeminin etkilerinin azalması ile birlikte 2021 yılından daha iyi olacağını düşünüyoruz. 2022 yılında yaklaşık 800 milyon liralık bir ciro hedefimiz var. Günde 200 bin personel taşıma kapasitesi, 40 bin öğrenci taşıma kapasitesi ile hizmet veriyoruz, ayrıca sektörümüze sözleşmeli araçlarımızla yaklaşık 7500 araçla hizmet vermekteyiz.

Yurt içinde ağırlıklı olarak kurumsal firmaların taşımacılığını yapıyoruz. Taşımacılığın her kolunda 47 ilde faaliyet gösteriyoruz. Ayrıca comfortgo markası ile sürücülü araç kiralama hizmeti veriyoruz." diye konuştu.

Yurt dışında 2019 yılından beri faaliyet gösterdiklerini dile getiren Gündüz, şunları kaydetti:

"Arap Coğrafyası, Afrika'da, Rusya'da toplu taşıma ihalelerine giriyoruz. Uluslararası arenada bayrağımızı dalgalandırmaktan gurur duyuyoruz. İlk ihalemizi Ürdün'ün başkenti Amman'da kazandık. Ürdün'de Akabe şehrinde çok güzel projeler yapmanın hazırlıkları peşindeyiz.

Tüm dünya şehirlerinde toplu taşıma çözümleri noktasında var olmak istiyoruz. Özellikle kent içi toplu taşımada büyümek istiyoruz. Hem ulusal hem uluslararası çapta toplu taşıma çözümlerinde bir değişim var. Artık belediyeler toplu taşıma işinden yavaş yavaş çekilip özel şirketlere devrediyorlar. Daha verimli ve çağdaş çözümler üretiyorlar."

Gündüz, halka arzdan elde edecekleri gelirleri şirketin büyümesi için kullanacaklarını ifade ederek, "Gelirlerin yüzde 70'ini araç ve plaka alımında kullanacağız. Yüzde 20'sini finansal borçlarımızda yüzde 10'unu ise işletme sermayesini güçlendirmek için kullanacağız. Hem karlılığımızla, hem verimliliğimizle, hem de ortağımıza dağıtacağımız temettüyle örnek bir firma olmak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Gürsel Turizm'in halka arzında yatırımcılar, tüm aracı kurumlardan ve bankalardan talep gönderilebilecek. Sabit fiyatla Borsa'da satış yöntemi ve eşit dağıtım şeklinde gerçekleştirilecek arzda, 3 Mart Perşembe ve 4 Mart Cuma tarihlerinde GRSEL.HE koduyla talep toplanacak. Gürsel Turizm'in halka arzına katılmak isteyen tüm yatırımcılar, Borsa İstanbul'da (BİST) işlem yapmaya yetkili aracı kurumlardan ve bankalardan talep gönderilebilecek.

İnfo Yatırım aracılığıyla gerçekleşecek halka arzda 15 milyon TL nominal değerdeki paylar sermaye artışı kapsamında, 7 milyon TL nominal değerdeki paylar ortak satışı kapsamında olmak üzere toplam 22 milyon adet pay satışa sunulacak.