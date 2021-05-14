Son dakika... 'Gürültü' tartışması yaşadığı komşularınca darbedilen profesör, hastanelik oldu (2) - Son Dakika

ŞÜPHELİLERDEN 1'İ TUTUKLANDI

Tokat'ta, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Şener Barut'u bayramın ilk günü 'gürültü' nedeniyle çıkan tartışmada darbeden komşuları Erdoğan Gür ile İ.G. ve G.G. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Erdoğan Gür çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken İ.G. ve G.G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.