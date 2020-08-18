Son dakika! Gürültüden rahatsız olan 5 kişiyi tüfekle yaralayan saldırgan yakalandı - Son Dakika

ELAZIĞ'da B.A., giriş katta bulunan oyun salonunda yaptıkları gürültü nedeniyle rahatsız olduklarını söyleyen apartman sakinlerine pompalı tüfekle ateş açtı. 5 kişiyi yaralayıp, kaçan B.A., polis ekiplerince yakalandı. Adliyeye sevk edilen B.A., tutuklandı.

Olay, pazartesi gecesi, Kırklar Mahallesi'ndeki Tahir Şaşmaz Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, apartmanda oturanlar, giriş kattaki oyun salonundan gelen gürültüden rahatsız oldu. Komşuların şikayetini dile getirmesine tepki gösteren iş yeri sahibinin arkadaşı B.A., pompalı tüfekle caddeye çıkarak, binanın bulunduğu yöne doğru ateş açtı. Tüfekten çıkan saçmalar, apartmandan 5 kişiye isabet etti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye götürüldü. Polis ekipleri yaptıkları incelemenin ardından olay sonrası kaçan B.A.'nın yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Ekipler, teknik takip sonucu B.A.'yı düzenledikleri operasyonla yakalayıp, gözaltına aldı. Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen B.A., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.