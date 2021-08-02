Son dakika! Güvenlik birimlerine gelen veya getirilen çocukların karıştığı olay sayısı geçen yıl azaldı - Son Dakika

Türkiye'de geçen yıl güvenlik birimlerine gelen veya getirilen çocukların karıştığı olay sayısı bir önceki yıla göre yüzde 11,8 azalarak 450 bin 803 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2020 yılında güvenlik birimine gelen veya getirilen çocuklara ilişkin istatistikleri yayımladı.

Buna göre, geçen yıl güvenlik birimlerine gelen veya getirilen çocuk sayısı, bir önceki yıla göre yüzde 11,8 azalışla 450 bin 803 olarak kayıtlara geçti.

Bu olaylarda çocukların yüzde 37,9'unun mağdur olarak, yüzde 25,3'ünün kanunlarda suç olarak tanımlanan bir fiili işlediği (suça sürüklenme), yüzde 18,5'inin kabahat işlediği iddiasıyla, yüzde 13'ünün bilgisine başvurma amacıyla, yüzde 5'inin kayıp (hakkında kayıp müracaatı yapılıp daha sonra bulunan) olması sebebiyle, yüzde 0,2'sinin ise diğer nedenlerden dolayı güvenlik birimlerine geldiği veya getirildiği tespit edildi.

Söz konusu çocukların yüzde 60,7'sini 15-17, yüzde 20,2'sini 12-14, yüzde 19'unu ise 11 yaş ve altı gruptakilerin oluşturduğu görüldü.

Güvenlik birimine gelen veya getirilen çocukların yüzde 68,7'si erkek, yüzde 31,3'ü kız çocukları olarak kaydedildi.

Güvenlik birimine gelen veya getirilen çocukların karıştığı olayların 114 bin 38'i suça sürüklenme nedeniyle gerçekleşti. Bu kapsamda çocuklardan yüzde 31,4'üne yaralama, yüzde 30,5'ine hırsızlık, yüzde 5'ine uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak, satmak veya satın almak, yüzde 4,4'üne tehdit, yüzde 3,4'üne ise pasaport kanununa muhalefet suçları isnat edildi.

Suç mağduru çocukların çoğu erkek

Güvenlik birimlerine mağdur olarak gelen 170 bin 961 çocuğun yüzde 88,1'ini suç mağduru, yüzde 11,7'sini takibi gereken olay mağduru çocuklar oluşturdu. Suç mağduru çocuklardan yüzde 54'ünün erkek, yüzde 46'sının kız çocuğu, takibi gereken olay mağduru çocukların ise yüzde 57,8'inin erkek, yüzde 42,2'sinin kız olduğu görüldü.

Güvenlik birimlerine suç mağduru olarak gelen 150 bin 615 çocuktan yüzde 55,3'ünün yaralama, yüzde 14,5'i aile düzenine karşı suçlar, yüzde 12,2'si cinsel suçlardan mağduriyet yaşadığı belirlendi. Bu çocukların yüzde 4,5'inin tehdit, yüzde 3'ünün kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, yüzde 2,1'inin ise hırsızlık suçlarından mağdur olduğu kayıtlara geçti.