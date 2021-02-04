Türk-İş'e bağlı Güvenlik-İş Sendikası Genel Başkanı Ömer Çağırıcı, özel güvenlik görevlilerini Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile ilişkilendiren açıklamaların art niyetli ve kasıtlı olduğunu, kendilerini hedef gösterenleri kınadıklarını bildirdi.

Çağırıcı, yazılı açıklamasında, bir televizyon kanalına katılan konuğun, özel güvenlik görevlilerini birtakım terör örgütleri ve yapılarla ilişkilendirmeye çalıştığını ifade etti.

Türkiye'de 325 bin özel güvenlik görevlisinin aktif olarak çalıştığını belirten Çağırıcı, hayatın her alanında görev yapan özel güvenlik görevlilerinin kritik noktalarda vazifelerini layıkıyla yerine getirdiklerini vurguladı.

Çağırıcı, "15 Temmuz hain darbe girişiminin olduğu gece özel güvenlik görevlileri de görevlerinin başında ve mesaileri bitmiş olmasına rağmen bulundukları alanları canları pahasına koruyarak vazifelerini sonuna kadar yerine getirmişlerdir. O gece 4 özel güvenlik görevlisi şehit olmuş, 51 özel güvenlik görevlisi de yaralanmıştır." ifadelerini kullandı.

"Hakkında suç duyurusunda bulunacağız"

Özel güvenlik sektörü içinde FETÖ yapılanması olduğu ve bunun araştırılması gerektiği yönündeki söylemlerin delillerle ortaya koyması gerektiğini vurgulayan Çağırıcı, şunları kaydetti:

"Özel güvenlikleri terör örgütü FETÖ ile ilişkilendirmek akıl ve izan dışıdır. Böyle bir iddia art niyetli ve kasıtlıdır. Hayatlarını bu ülkeye adamış insanları hedef tahtasına oturtanları camiamız hiçbir zaman unutmayacaktır. Bu anlamda bizi hedef gösterenleri kınıyoruz. Özel güvenlik sertifikası almak için arşiv ve güvenlik soruşturmasından geçilmektedir. Ayrıca, özel güvenlik görevlileri silah taşısın, taşımasın 5 yılda bir kimlik yenileme sırasında yapılan güvenlik ve arşiv soruşturmasına tekrar tabi olmaktadır ve gerekli hallerde ise bu süre beklenmeksizin soruşturma yapılmaktadır. Söz konusu şahsı bir an önce elinde olan bilgi ve belgeleri gerekli adli mercilerle paylaşmaya davet ediyoruz."

Çağırıcı, iddiada bulunan kişi hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını bildirdi.