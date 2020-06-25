Son Dakika: Güvenlik- İş Sendikası'ndan tek tip üniforma açıklaması - Son Dakika

Son Dakika: Güvenlik- İş Sendikası'ndan tek tip üniforma açıklaması

Son dakika haberi... Güvenlik- İş Sendikası'ndan tek tip üniforma açıklaması -"2021 Haziran ayı sonunda herkes bütün kamu kuruluşları bu tek tip elbiseye geçmek zorunda" -"Yaklaşık bir yıldır üzerinde çalışılan bir çalışmaydı, hayalimizdi, gerçekleştirmiş olduk" -"Tek tip elbise kamuda olmayan güvenlik...

Güvenlik- İş Sendikası'ndan tek tip üniforma açıklaması

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-"2021 Haziran ayı sonunda herkes bütün kamu kuruluşları bu tek tip elbiseye geçmek zorunda"

-"Yaklaşık bir yıldır üzerinde çalışılan bir çalışmaydı, hayalimizdi, gerçekleştirmiş olduk"

-"Tek tip elbise kamuda olmayan güvenlik görevlileri tarafından da kullanılabilecek"

ANKARA - TÜRK-İŞ Konfederasyonuna bağlı Güvenlik-İş Sendikası Genel Başkanı Ömer Çağırıcı, güvenlik görevlilerinin tek tip kıyafet sistemine geçişine ilişkin,"2021 Haziran ayı sonunda herkes bütün kamu kuruluşları bu tek tip elbiseye geçmek zorunda. Bu elbiseler büyük firmalar tarafından hazırlanıyor. Bu firmalarla tüm kamu kurum ve kuruluşlar bu firmalarla görüşme halinde. Kışlık elbiselerle geçilmiş olacak ama 2021, Haziran sürecinde kamuda tek tip üniforma giymeyen güvenlik görevlisi olmayacak. Özel sektör içinde bu yapılan açılamada özel sektördekiler, isteyenler kamudaki elbiseyi giyebilecek. Biz özel sektördeki güvenlik görevlilerinin de tek tip elbiseyi giymesini istiyoruz" dedi.

Güvenlik-İş Sendikası Genel Başkanı Ömer Çağırıcı, '26-30 Haziran Özel Güvenlik Günü ve Haftası' dolayısıyla basın toplantısı gerçekleştirdi. Çağırıcı,toplantıda özel güvenlik görevlilerinin çalışma hayatı ve gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Güvenlik görevlilerinin hayatın her alanına dokunan yerlerde çalıştığını ifade eden Çağırıcı,"Özel güvenlik görevlilerinin dertleriyle dertlenen insanlarız. Yaklaşık 10 gün önce İçişleri Bakanlığımız Emniyet Genel Müdürlüğümüz bir açıklama yaptı. Özel güvenlik görevlilerine tek tip üniforma geldi. Yaklaşık bir yıldır üzerinde çalışılan bir çalışmaydı. Bir hayalimizdi, gerçekleştirmiş olduk. Biz sorunlarımızı anlatırken zorlanıyoruz. Özel güvenlik görevlilerinin toplumda saygınlık derecesi oldukça düşük. Sizler bir polisi bir askeri gördüğünüzde, polise askere herkes saygı duyuyor. Özel güvenlik görevlileri bir çok yerde darp ediliyor. Biz bunu sendika olarak araştırdık. Hastanede polisi görüyor bir şey demiyor, özel güvenlik görevlisini görüyor, bıçaklıyor. Biz özel güvenlik görevlilerini görünür kılmak için ne yaparız diye düşündük. Tek tip üniformayı düşündük,Genel kolluğun tek tip üniforması var. Biz de kamu güvenliğini tamamlayıcı mahiyette görev yapan özel güvenlik görevlileriyiz" dedi.

"2021, Haziran sürecinde kamuda tek tip üniforma giymeyen güvenlik görevlisi olmayacak"

Tek tip üniforma düzenlemesinden memnun olduklarını ifade eden Çağırıcı," İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'nun göreve gelmesiyle özel güvenlik görevlileri çıtayı yükseltti. 3 yıldır toplumda herkes, özel güvenlik görevlileri konuşulur oldu. Bakanımızın bizi görmek istemesinden oldu. 2021 Haziran ayı sonunda herkes bütün kamu kuruluşları bu tek tip elbiseye geçmek zorunda. Bu elbiseler büyük firmalar tarafından hazırlanıyor. Bu firmalarla tüm kamu kurum ve kuruluşlar bu firmalarla görüşme halinde. Kışlık elbiselerle geçilmiş olacak kamuda bir çok alanda ama 2021, Haziran sürecinde kamuda tek tip üniforma giyemeyen güvenlik görevlisi olmayacak. Özel sektör içinde bu yapılan açılamada özel sektördekiler, isteyenler kamudaki elbiseyi giyebilecek. Özel sektör için birkaç seçenek sunulabilir. Biz özel sektördeki güvenlik görevlilerinin de tek tip elbiseyi giymesini istiyoruz. Bizim derdimiz özel güvenlik görevlilerini anlatmak. Biz görünür olmanın yüzde 50, 60 oranında çözdük" dedi.

Ömer Çağırıcı, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.06.2020 02:56 Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Son Dakika: Güvenlik- İş Sendikası'ndan tek tip üniforma açıklaması - Son Dakika

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