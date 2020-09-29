Son dakika! Güvenlik kaynakları: "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile NATO Genel Sekreteri Stoltenberg... - Son Dakika

Güvenlik kaynakları: "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile NATO Genel Sekreteri Stoltenberg görüşmesi sonrası yapılmasına karar verilen Türkiye- Yunanistan askeri heyetleri arasında "Ayrıştırma Usullerinin" ele alınacağı teknik toplantılardan altıncısının bugün TSİ. 14.00 itibarıyla başlaması planlanıyor." - ANKARA
Haber Yayın Tarihi: 29.09.2020 11:00 - Kaynak: İHA
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