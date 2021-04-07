Son dakika: Güvenlik kaynakları: "Suriye Haseke'de şehit ve yaralıların olduğu haberleri gerçeği yansıtmıyor" - Son Dakika

Son dakika: Güvenlik kaynakları: "Suriye Haseke'de şehit ve yaralıların olduğu haberleri gerçeği yansıtmıyor"
07.04.2021 00:08
Son dakika haberleri: Suriye Haseke kırsalında Türk Silahlı Kuvvetlerine ait gözlem noktası yakınlarında mayın patlaması sonucu şehit ve yaralıların olduğuna dair haberlerin gerçeği yansıtmadığı öğrenildi.
Suriye Haseke kırsalında Türk Silahlı Kuvvetlerine ait gözlem noktası yakınlarında mayın patlaması sonucu şehit ve yaralıların olduğuna dair haberlerin gerçeği yansıtmadığı öğrenildi.
Güvenlik kaynakları tarafından yapılan açıklamada, Suriye Haseke kırsalında Türk Silahlı Kuvvetlerine ait gözlem noktası yakınlarında mayın patlaması sonucu şehit ve yaralıların olduğuna dair haberler kesinlikle gerçeği yansıtmadığını belirtildi. - ANKARA
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