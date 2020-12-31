Son dakika haber: KASTAMONU - Güzel yürekli çocuklar hayvanlar için sokakta - Son Dakika

Son dakika haber: KASTAMONU - Güzel yürekli çocuklar hayvanlar için sokakta

31.12.2020 11:15

Son dakika haberi... Kastamonu'nun Abana ilçesinde, ortaokul öğrencisi 7 arkadaş, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle uygulanan kısıtlamada, 20 yaş altına sokağa çıkmaları için tanınan 3 saatlik süreyi, sokak hayvanlarını beslemek için kullanıyor.

Kastamonu'nun Abana ilçesinde, ortaokul öğrencisi 7 arkadaş, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle uygulanan kısıtlamada, 20 yaş altına sokağa çıkmaları için tanınan 3 saatlik süreyi, sokak hayvanlarını beslemek için kullanıyor.

Abana Atatürk Ortaokulu öğrencileri Ceyda Baş, Kerem Çakıcı, Ayşe Melek Acar, Yiğit Çakıcı, İlkcan Akın, Gökçe Şavak ve Ulaş Umut Yazıcı, bir taraftan uzaktan eğitimlerini sürdürürken diğer yandan, salgın döneminde yiyecek bulmakta sıkıntı çeken sokak hayvanları için bir araya geliyor.

Hafta için 13.00 ile 16.00 saatleri arası buluşan çocuklar, harçlıklarından biriktirdikleri paralarla aldıkları ve Abana Belediyesinden temin ettikleri mamalarla, sokak sokak gezerek aç kalan köpekleri besliyor.

Hayvanlara gösterdikleri şefkatle dikkati çeken çocuklar, arta kalan zamanlarında parklarda salıncağa binmeyi ve sohbet ederek dinlenmeyi ihmal etmiyor.

Öğrencilerden Ayşe Melek Acar, AA muhabirine, özellikle kış aylarında hayvanların daha çok yardıma ihtiyacı olduğunu belirtti.

Bu yüzden ellerinden geldiğince onlara yardım etmek istediklerini ifade eden Acar, "Arkadaşlarımla dışarıya çıkma saatlerinde buluşup hem belediyeden hem de kendi harçlıklarımızla aldığımız mamaları sokak hayvanlarına veriyoruz, elimizden geldiğince onlara yardımcı olmaya çalışıyoruz. Kış aylarında hayvanların yiyecek bulmaları daha çok zorlaşıyor. Biz de o yüzden arkadaşlarımla buluşup onlara bu aylarda yardımcı olmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

Gökçe Şavak da yavruları olan köpekleri beslemeye özen gösterdiklerini vurgulayarak, şunları dile getirdi:

"Serbest vakitlerimizde etrafı dolaşıyoruz aynı zamanda da yağmurlu ve güneşli vakitlerde elimizden geldiğince köpekleri beslemeye çalışıyoruz. Bunu yapmamızın nedeni, kışın hayvanların beslenmediğini ve aç kaldıklarını düşünüyoruz. Aynı zamanda da yavruları olan köpekleri beslemek istiyoruz ki onlar da süt yapabilsinler."

Abana Belediye Başkanı Yunus Akgül de çocukların davranışını takdir ettiklerini vurgulayarak, gönüllülerin de yardımı ile sokak hayvanlarının beslenmesini sağlamaya çalıştıklarını, çocuklara mama desteği vermeye devam edeceklerini söyledi.

Son dakika haber: KASTAMONU - Güzel yürekli çocuklar hayvanlar için sokakta
Son dakika haber: KASTAMONU - Güzel yürekli çocuklar hayvanlar için sokakta
Son dakika haber: KASTAMONU - Güzel yürekli çocuklar hayvanlar için sokakta
Son dakika haber: KASTAMONU - Güzel yürekli çocuklar hayvanlar için sokakta

Melek Acar, Kastamonu, Gökçe, Abana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: KASTAMONU - Güzel yürekli çocuklar hayvanlar için sokakta - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Gelenek bozulmadı! Kraliyet Ailesi ve dünyaca ünlü isimler yılbaşına özel poz verdi 3 lirayken Gübretaş hisselerini almaya başladı, hayatı değişti! Öğretmen çocuğu milyarder oldu Yılbaşı gecesi satacağı sahte içkileri gizli bölmeye saklayan pazarcıya baskın! 1200 şişe ele geçirildi Çin, yaygın kullanım onayını Türkiye'nin de aldığı CoronaVac için değil Sinopharm'ın geliştirdiği aşı için verdi Borç meselesi nedeniyle katil olan zanlıdan pes dedirten sözler: Birini vurdum ama kim olduğunu bilmiyorum Telefonunu alamadıkları genci önce dövüp sonra tüfekle vurdular Komşusuyla husumet yaşayan aile altından yol geçen bir oda inşa etti! Görenler şaşıp kaldı Çeşme'ye yılbaşı akını! Kiralanacak ev kalmadı, partileri engellemek için destek ekipler gidiyor
Fenerbahçe, Max Kruse'ye 3.75 milyon euro tazminat ödeyecek Fenerbahçe, Max Kruse'ye 3.75 milyon euro tazminat ödeyecek         
12:06
80 saat sürecek kısıtlama bugün başlıyor! Peki nereler açık, neleri yapmak serbest? İşte bilinmesi gerekenler 80 saat sürecek kısıtlama bugün başlıyor! Peki nereler açık, neleri yapmak serbest? İşte bilinmesi gerekenler         
11:45
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni yıl mesajı: Kapsamlı reform programlarımızı milletimizin takdirine sunacağız Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni yıl mesajı: Kapsamlı reform programlarımızı milletimizin takdirine sunacağız         
11:18
G.Saray Diego Costa için ısrarcı değil, Onyekuru transferinin gerçekleşmesi zor G.Saray Diego Costa için ısrarcı değil, Onyekuru transferinin gerçekleşmesi zor         
11:03
Neymar'ın reddettiği 5 günlük partiyi, ünlü modellerin paylaşımları ele verdi Neymar'ın reddettiği 5 günlük partiyi, ünlü modellerin paylaşımları ele verdi         
10:40
Hadise, O Ses Türkiye için kesenin ağzını açtı! Kombini için yarım milyon TL harcadı Hadise, O Ses Türkiye için kesenin ağzını açtı! Kombini için yarım milyon TL harcadı         
10:36
Boğazından bıçaklayarak öldürdüğü antikacıyı dükkanın önünde beklemiş Boğazından bıçaklayarak öldürdüğü antikacıyı dükkanın önünde beklemiş         
10:24
Amasya'da içme suyu yüzde 50 ucuzladı: Metreküpü 1,20 lira Amasya'da içme suyu yüzde 50 ucuzladı: Metreküpü 1,20 lira         
10:02
Sokağa çıkma kısıtlamasında cuma namazı için araç kullanmadan camilere gidilebilecek Sokağa çıkma kısıtlamasında cuma namazı için araç kullanmadan camilere gidilebilecek         
09:33
Ayçiçek yağındaki fiyat yükselişi durdurulamıyor: Yüzde 60 zamlandı Ayçiçek yağındaki fiyat yükselişi durdurulamıyor: Yüzde 60 zamlandı         
09:29
Ünlü Çinli sosyal medya fenomeni Wang Xiangjun, buzul şelalesine tırmanırken öldü Ünlü Çinli sosyal medya fenomeni Wang Xiangjun, buzul şelalesine tırmanırken öldü         
08:54
O Ses Türkiye'nin yılbaşı özel bölümünden fragman yayınlandı! Ünlü isimler sahneye çıkacak O Ses Türkiye'nin yılbaşı özel bölümünden fragman yayınlandı! Ünlü isimler sahneye çıkacak         
08:19
Bilim insanlarından koronavirüs salgınıyla ilgili müjdeli haber: Sonbahara rahatlarız Bilim insanlarından koronavirüs salgınıyla ilgili müjdeli haber: Sonbahara rahatlarız         
07:54
Sadakatsiz'e damga vuran sahne! Asya'nın yıllar önce yaşadıkları Derin'in başına geldi Sadakatsiz'e damga vuran sahne! Asya'nın yıllar önce yaşadıkları Derin'in başına geldi         
07:28
Sibirya soğukları geliyor! Kar yağışı için tarih verildi Sibirya soğukları geliyor! Kar yağışı için tarih verildi         
22:08
Ünlü model Demi Rose, göğüs dekolteli cesur pozlarıyla takipçilerini büyüledi Ünlü model Demi Rose, göğüs dekolteli cesur pozlarıyla takipçilerini büyüledi         
19:59
Görenler şaşıp kalıyordu! Şans oyunu milyonerinin garip otomobiline polis el koydu Görenler şaşıp kalıyordu! Şans oyunu milyonerinin garip otomobiline polis el koydu         
15:12
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.12.2020 12:20:43. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haber: KASTAMONU - Güzel yürekli çocuklar hayvanlar için sokakta - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei