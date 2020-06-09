Son dakika haber!

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) tespit edildiği kişi sayısı dünya genelinde 7 milyon 201 bin 567'ye ulaştı.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde virüs nedeniyle 408 bin 794 kişi öldü, virüs tespit edilen 3 milyon 538 bin 693 kişi iyileşti.

Dünya genelinde halen tedavisi süren 3 milyon 254 bin 80 aktif enfekte vaka bulunuyor.

En ağır bilanço ABD'de

ABD, en fazla vaka ve ölümün görüldüğü ülke oldu. Ülkede 2 milyon 26 bin 597 kişide Kovid-19 tespit edilirken, salgın nedeniyle 113 bin 61 kişi yaşamını yitirdi.

Vaka sayısı 50 bini aşan ülkeler

ABD'ye ilaveten vaka sayıları 50 bini geçen ülkeler şöyle sıralandı:

"Brezilya (710 bin 887), Rusya (476 bin 658), İspanya (288 bin 797), İngiltere (287 bin 399), Hindistan (267 bin 46), İtalya (235 bin 278), Peru (199 bin 696), Almanya (186 bin 233), İran (173 bin 832), Türkiye (171 bin 121), Fransa (154 bin 188), Şili (138 bin 846), Meksika (120 bin 102), Pakistan (108 bin 317), Suudi Arabistan (105 bin 283), Kanada (96 bin 244), Çin (83 bin 43), Katar (70 bin 158), Bangladeş (68 bin 504), Belçika (59 bin 348) ve Güney Afrika (50 bin 879)."

Bu ülkelerdeki can kaybı verileri ise şöyle:

"İngiltere 40 bin 597, Brezilya 37 bin 312, İtalya 33 bin 964, Fransa 29 bin 209, İspanya 27 bin 136, Meksika 14 bin 53, Belçika 9 bin 606, Almanya 8 bin 792, İran 8 bin 351, Kanada 7 bin 835, Hindistan 7 bin 473, Rusya 5 bin 971, Peru 5 bin 571, Türkiye 4 bin 711, Çin 4 bin 634, Şili 2 bin 264, Pakistan 2 bin 172, Bangladeş 930, Suudi Arabistan 746 ve Katar 57."