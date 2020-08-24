Son dakika haber! - Son Dakika

Son dakika haber!

Son dakika gündem haberine göre Lübnan'da eski Başbakan Refik Hariri'nin öldürülmesine ilişkin davada suçlu bulunan Selim Cemil Ayyaş'ın mensubu olduğu Hizbullah örgütünce teslim edilip edilmeyeceği sorusu gündemdeki yerini koruyor.

Son dakika haber! , System.String[]

Lübnan'da eski Başbakan Refik Hariri'nin öldürülmesine ilişkin davada suçlu bulunan Selim Cemil Ayyaş'ın mensubu olduğu Hizbullah örgütünce teslim edilip edilmeyeceği sorusu gündemdeki yerini koruyor.

Birleşmiş Milletlere (BM) bağlı Uluslararası Lübnan Özel Mahkemesi, Refik Hariri'nin 14 Şubat 2005'te uğradığı suikastla ilgili davada karar duruşmasını geçen hafta gerçekleştirdi.

Yargı süreci sonunda Beşşar Esed rejimi ve Lübnan'daki Şii Hizbullah örgütünün suçlanması için yeterli delil bulunmadığını ifade eden mahkeme, ayrıca Hizbullah ile ilişkili 4 kişiden üçü hakkında yeterli delil olmadığına hükmetti.

Mahkeme, dava kapsamında sadece Hizbullah üyesi firari Selim Cemil Ayyaş'ı "suikastı planlamak ve düzenlemek"ten suçlu buldu.

Lübnan'da uluslararası mahkemenin suikasttan Hizbullah ve Esed rejimini suçlu bulması halinde yeni bir siyasi gerginliğin çıkabileceği endişeleri yerini şimdi de Hizbullah'ın Ayyaş'ı teslim edip etmeyeceği ve bunun yeni hükümeti kurma sürecine nasıl yansıyacağı şeklindeki sorulara bıraktı.

"Hizbullah'ın Ayyaş'ı teslim etmesi mümkün görünmüyor"

Babası Refik Hariri'nin ölümünden sonra siyasete giren eski Başbakan Saad Hariri liderliğindeki Müstakbel Hareketi'nin üst düzey yetkililerinden Mustafa Alluş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Hizbullah, mahkeme tarafından suçu tespit edilen Ayyaş'ı teslim etmediği sürece suçludur." dedi.

Hizbullah'ın bugüne kadar söz konusu mahkemeyi tanımaya yanaşmadığını ve diğer 3 kişinin delil yetersizliğinden beraat etmesinin mahkemenin güvenirliğinin kanıtı olduğunu söyleyen Alluş, "Suçlu bulunan Ayyaş, Hizbullah'ın kadrolarındandır. Ayyaş'ın nerede olduğunu Hizbullah'tan başkası bilmiyor. Hizbullah iyi niyet göstergesi olarak Ayyaş'ı teslim etmeli ancak bunu yapmaları mümkün görünmüyor." diye konuştu.

Alluş, Hizbullah'ın Ayyaş'ı teslim etmemesi halinde Müstakbel Hareketi'nin atacağı adımlara ilişkin ise, "Davanın takibi mahkemenin işidir. Siyasi olarak ise Saad Hariri'nin dediği gibi fedakarlık dönemi bizim için bitmiştir." ifadelerini kullandı.

"Mahkeme, suçluyu ve mensup olduğu tarafı belirlemiş oldu"

Lübnanlı siyaset uzmanı Bişara Hayrallah, davadan çıkan karara ilişkin, "Mahkeme, suçluyu ve mensup olduğu tarafı belirlemiş oldu ancak eylemi gerçekleştirmesi için Hizbullah'ın Ayyaş'a talimat verdiğine dair kanıt bulamadı." dedi.

Hizbullah'ın Ayyaş'ı teslim etmesi gerektiğini belirten Hayrallah, "Lübnanlı siyaset ve yürütme makamları da mahkemenin kararı doğrultusunda Ayyaş'ın peşine düşüp teslim olmasını sağlamalıdır." diye konuştu.

Hayrallah, Cumhurbaşkanı Mişel Avn'ın da mahkeme kararını kabul ettiğini hatırlatarak, "Bu nedenle resmi makamların suçlunun peşine düşmesi ve mensubu olduğu oluşumdan teslim etmesi talebinde bulunması gerekir." değerlendirmesinde bulundu.

"Hizbullah suçlu bulunmuştur"

Lübnanlı yazar ve siyasi analist Ali el-Emin de Uluslararası Lübnan Özel Mahkemesinin kararına dair şunları kaydetti:

"Mahkemenin verdiği karara göre Hizbullah, Refik Hariri suikastı davasında suçlu bulunmuştur. Mahkeme kararını okuyan herkes, Hizbullah'ın suçlu olduğunu fark eder. Hukuk bağlamında suçlu olmayabilir, çünkü mahkeme kişileri yargıladı. Ama bir oluşumun yetkililerinden birini suçlu bulduysan kendisini suçlu bulmuşsundur."

Refik Hariri suikastının bir tek kişi tarafından gerçekleştirilmesine ihtimal vermeyen Emin, "Bunu planlayan mükemmel bir çalışma ekibi olmalı. Dolayısıyla suçlu bulunan kişi Hizbullah'a mensup ve dolaylı olarak kendileri de suçludur." dedi.

"Karar, Hizbullah için yok hükmündedir"

Hizbullah'a yakınlığıyla bilinen gazeteci yazar Kasım Kasir ise uluslararası mahkemenin Hizbullah'ı suçlamadığını vurgulayarak, "Hizbullah'ın, Hariri'nin suikast eyleminde rol aldığına dair mahkemenin elinde hiçbir delil yok." dedi.

Ayrıca, Hizbullah'ın söz konusu mahkemeyi kabul etmediğinden ötürü Ayyaş'a yönelik suçları da kabul etmeyeceğini söyleyen Kasir, "Karar, Hizbullah için yok hükmündedir." ifadesini kullandı.

"Davanın kazananı olmadı"

Eski Lübnan Adalet Bakanı Şarıl Rızk ise Uluslararası Lübnan Özel Mahkemesinin kararının ülkedeki siyasi gruplardan herhangi biri için zafer sayılmayacağı değerlendirmesinde bulundu.

Mahkemenin devlet, örgüt veya kurumları değil, şahısları yargıladığına işaret eden Rızk, mahkemeden çıkan kararın ise hukuki bir karar olduğunu dile getirdi.

Rızk, "Yargı kararlarını saygıyla karşılıyoruz. Kararı aleyhinde görenler ise itiraz haklarını kullanabilirler." dedi.

Karar, Lübnanlı bir kesimi hayal kırıklığına uğrattı

Lübnan'da Refik Hariri suikastı davasında yıllardan beri uluslararası mahkemeden çıkacak karara umut bağlayan bir kesim, hayal kırıklığına uğradığını belirtiyor.

Lübnanlı 21 yaşındaki Muhammed Ramazan, 15 yıldan beri bekledikleri kararın bu olmadığını ifade ederek, "Halk, bir kişinin değil Hizbullah'ın ve Esed rejiminin suçlu bulunmasını bekliyordu." dedi.

Velid Kumayre de mahkemenin verdiği kararla adaletin tecelli etmediğini savundu ve "gerçek adalet için Allah'ın mahkemesini bekleyeceklerini" söyledi.

Hakkında çok az şey bilinen Ayyaş 15 yıldır aranıyor

Uluslararası Lübnan Özel Mahkemesi, 18 Ağustos'taki duruşmada, Hizbullah üyesi Ayyaş'ı, patlayıcı kullanarak terörist eylem düzenlemek, Refik Hariri'nin yanı sıra 21 kişiyi patlayıcı madde kullanarak kasten öldürmek ve 226 kişiyi kasten öldürmeye teşebbüsten suçlu buldu.

Mahkeme, Ayyaş hakkındaki cezanın açıklanmasını 21 Eylül'de yapılacak duruşmaya bıraktı.

Suikasttan sonra sırra kadem basan Ayyaş, aradan geçen 15 yıla rağmen hala bulunamadı. Duruşmada gıyabında yargılanan Ayyaş'la ilgili bilinenler mahkeme dosyasına giren kısıtlı bilgilerden öteye geçemiyor.

Uluslararası Lübnan Özel Mahkemesinin internet sitesine yer alan bilgilere göre Ayyaş, 10 Kasım 1963'te Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye bölgesindeki Haruf'ta dünyaya geldi.

Bundan başka hakkında kayda değer bilgi bulunmayan Ayyaş, Hizbullah içinde üstlendiği rol ve gizemli profiliyle merak uyandırıyor.

Refik Hariri, Lübnan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.08.2020 11:55

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: Hindistan'da bina çöktü! En az 90 kişi enkaz altında kalmış olabilir Bursa'da geri dönüşüm tesisinde büyük yangın İsrail'de gönüllü olarak arkeolojik kazıya katılan gençler, 1100 yıl önce gömülmüş 425 adet altın para buldu Sulama havuzuna düşen Ren geyiği kurtarıldı Son Dakika: Trafikte tartıştığı sürücüyü bıçakla yaralayan şehir magandası tutuklandı Şampiyonlar Ligi'nde yenilgiyi hazmedemeyen PSG'li taraftarlar, polisle çalıştı Son Dakika: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan Yunanistan'a tatbikat tepkisi: İyi komşuluk ve denizcilik kurallarıyla bağdaşmaz Rus milyarderin 400 milyon dolarlık yatı Bodrum'a demir attı Fenerbahçe'nin yeni transferi Jose Sosa'nın eşi koronavirüse yakalandı Endonezya'da hastanede ölen çocuk, cenaze işlemi sırasında yeniden canlandı TikTok fenomeni Gökhan Özbolat canlı yayında sevgilisini dövdü Canan Kaftancıoğlu, lise öğrencisini ağırlarken masasında sigara paketi yer aldı Bıçaklı saldırıya uğrayan hamile kadın ve eşi, saldırganın tutuklanmasını istedi İstanbul'a gelen Godin ve Hulk'un menajeri, 3 Büyükler'e göz kırptı: Görüşebiliriz Fatih Portakal, İmamoğlu'nun kuracağı kanala mı geçiyor? Veda mesajındaki detay iddiaları güçlendiriyor
"Gülümse her şey güzel olacak" diyen Nisa Bölükbaşı'na adı aşk dedikodusuna karıştığı Barış Murat Yağcı'dan cevap         
15:38
Karadeniz'deki doğal gaz keşfi sonrası ev sahibinden çok konuşulacak ilan: Tuna-1 kuyusu manzaralı satılık daire Karadeniz'deki doğal gaz keşfi sonrası ev sahibinden çok konuşulacak ilan: Tuna-1 kuyusu manzaralı satılık daire         
15:34
Fatih Portakal'ın istifasından sonra yerine kim geçecek? FOX, Selçuk Tepeli ile masaya oturdu Fatih Portakal'ın istifasından sonra yerine kim geçecek? FOX, Selçuk Tepeli ile masaya oturdu         
15:04
Bayern Münih'li Lewandowski, 3 kulvarda gol krallığı yaşayan ilk futbolcu oldu Bayern Münih'li Lewandowski, 3 kulvarda gol krallığı yaşayan ilk futbolcu oldu         
15:04
Beşiktaş'ın gündemindeki Edwin Gyasi, Samsunspor'a transfer oldu Beşiktaş'ın gündemindeki Edwin Gyasi, Samsunspor'a transfer oldu         
14:30
Galatasaray'da ayrılması gündemde olan Jimmy Durmaz'a Denizlispor talip oldu Galatasaray'da ayrılması gündemde olan Jimmy Durmaz'a Denizlispor talip oldu         
13:58
Kızıyla boşanma aşamasında olan damadını sokak ortasında vurdu! O anlar kamerada Kızıyla boşanma aşamasında olan damadını sokak ortasında vurdu! O anlar kamerada         
13:31
Ankara'da kadın cinayeti son anda önlendi Ankara'da kadın cinayeti son anda önlendi         
13:15
Bayern Münih'in final maçını izleyen Heidi Klum'un eşine verdiği pozlara beğeni yağdı Bayern Münih'in final maçını izleyen Heidi Klum'un eşine verdiği pozlara beğeni yağdı         
13:15
Kendini asan genç kız, geride bıraktığı notla yürekleri yaktı Kendini asan genç kız, geride bıraktığı notla yürekleri yaktı         
13:00
Kuyruklu yumurta görenleri hayrete düşürdü Kuyruklu yumurta görenleri hayrete düşürdü         
12:19
Felaket bölgesindeki Soylu, bir yanlışı düzeltti: Giresun'da hayatını kaybedenlerin sayısı 7 Felaket bölgesindeki Soylu, bir yanlışı düzeltti: Giresun'da hayatını kaybedenlerin sayısı 7         
12:15
Kalp krizi ölümünün altından uyuşturucu çıktı Kalp krizi ölümünün altından uyuşturucu çıktı         
11:38
Kahvaltıda kokoreç pide yiyen Aleyna Tilki, takipçilerinin iştahını kaçırdı Kahvaltıda kokoreç pide yiyen Aleyna Tilki, takipçilerinin iştahını kaçırdı         
11:35
Kerem Bürsin'in kaslı pozuna rol arkadaşı Hande Erçel'den emojili yorum Kerem Bürsin'in kaslı pozuna rol arkadaşı Hande Erçel'den emojili yorum         
11:34
Çakıcı, Antalya'da MHP'lilerle bir araya geldi: Benim babam da dedem de şehit Çakıcı, Antalya'da MHP'lilerle bir araya geldi: Benim babam da dedem de şehit         
11:30
İntihara kalkışan genç kadının yaşadıkları yürek dağladı İntihara kalkışan genç kadının yaşadıkları yürek dağladı         
11:29
Bebeği kaldırıp yere atan cani sosyal medyayı ayağa kaldırdı! Yürek yakan anlar kamerada Bebeği kaldırıp yere atan cani sosyal medyayı ayağa kaldırdı! Yürek yakan anlar kamerada         
11:26
İzmir'de dünyada bir ilk olan otobüs; ateş ölçüyor, maskesiz yolcuları uyarıyor İzmir'de dünyada bir ilk olan otobüs; ateş ölçüyor, maskesiz yolcuları uyarıyor         
10:58
Koronavirüs salgını nedeniyle kelle paça çorbasına olan ilgi arttı Koronavirüs salgını nedeniyle kelle paça çorbasına olan ilgi arttı         
10:20
48 günlük tedaviyle koronavirüsten kurulan Türk hasta: 10 dakikalık oksijen için servetimi verirdim 48 günlük tedaviyle koronavirüsten kurulan Türk hasta: 10 dakikalık oksijen için servetimi verirdim         
10:19
Sivas'ta doğada kendiliğinden yetişen tonlarca fındık dalında çürüyor Sivas'ta doğada kendiliğinden yetişen tonlarca fındık dalında çürüyor         
10:16
Giresun'da sele kapılarak şehit olan Uzman Çavuş Burak Tok ikinci çocuğunun doğumunu bekliyordu Giresun'da sele kapılarak şehit olan Uzman Çavuş Burak Tok ikinci çocuğunun doğumunu bekliyordu         
10:10
Köpeklere tecavüz eden sapığın karısı isyan etti: Engel olamıyorum Köpeklere tecavüz eden sapığın karısı isyan etti: Engel olamıyorum         
09:45
Lyon'un ilgilendiği Luiz Gustavo: Fenerbahçe'den ayrılmayı düşünmüyorum Lyon'un ilgilendiği Luiz Gustavo: Fenerbahçe'den ayrılmayı düşünmüyorum         
09:18
Önce İstanbul sonra Bodrum! Herkes, Beşar Esad'ın kızının lüks tatilini konuşuyor Önce İstanbul sonra Bodrum! Herkes, Beşar Esad'ın kızının lüks tatilini konuşuyor         
09:15
Plajda bikinisini değiştiren Hazal Filiz Küçükköse, frikik verdi Plajda bikinisini değiştiren Hazal Filiz Küçükköse, frikik verdi         
09:14
Kırmızı benekli alabalığın, yılandan kurtulma mücadelesi anbean kamerada Kırmızı benekli alabalığın, yılandan kurtulma mücadelesi anbean kamerada         
09:09
Kıvılcım Ural, maske takmayan eşi Kaan Tangöze'yle kavga edip Bodrum'dan İstanbul'a döndü Kıvılcım Ural, maske takmayan eşi Kaan Tangöze'yle kavga edip Bodrum'dan İstanbul'a döndü         
07:49
Bursa'da katliam gibi trafik kazası: 4 ölü, 6 yaralı Bursa'da katliam gibi trafik kazası: 4 ölü, 6 yaralı         
21:57
Dünyaca ünlü model Claudia Romani'den tatilde iddialı pozlar Dünyaca ünlü model Claudia Romani'den tatilde iddialı pozlar         
20:54
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.08.2020 18:26:04. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haber! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei