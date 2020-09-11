Son dakika haber | - Son Dakika

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Son dakika gündem haberine göre Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında tespit edilen vaka sayısı, dünya genelinde 28 milyon 329 bini aştı.

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Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında tespit edilen vaka sayısı, dünya genelinde 28 milyon 329 bini aştı.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde virüs nedeniyle 913 bin 931 kişi yaşamını yitirdi.

Vaka sayısı dünya genelinde 28 milyon 329 bin 707'ye çıkarken virüs saptanan 20 milyon 345 bin 796 kişi sağlığına kavuştu.

Dünyada tedavisi süren 7 milyon 69 bin 980 aktif vaka bulunuyor.

En fazla vaka ve ölümün kaydedildiği ABD'de, 6 milyon 588 bin 181 kişide Kovid-19 tespit edildi, salgın nedeniyle 196 bin 331 kişi hayatını kaybetti.

ABD'ye ek olarak vaka sayıları 250 bini geçen ülkeler şöyle:

"Hindistan (4 milyon 562 bin 414), Brezilya (4 milyon 238 bin 763), Rusya (1 milyon 46 bin 370), Peru (710 bin 67), Kolombiya (694 bin 664), Meksika (652 bin 364), Güney Afrika (644 bin 438), İspanya (544 bin 143), Arjantin (524 bin 198), Şili (428 bin 669), İran (395 bin 488), İngiltere (358 bin 138), Fransa (353 bin 944), Bangladeş (332 bin 970), Suudi Arabistan (323 bin 720), Pakistan (300 bin 371), Türkiye (286 bin 455), İtalya (283 bin 180), Irak (278 bin 418) ve Almanya (258 bin 107)."

ABD'nin haricinde ölü sayısı 10 bini geçen ülkeler ise şu şekilde sıralandı:

"Brezilya (129 bin 575), Hindistan (76 bin 304), Meksika (69 bin 649), İngiltere (41 bin 608), İtalya (35 bin 587), Fransa (30 bin 813), Peru (30 bin 344), İspanya (29 bin 669), İran (22 bin 798), Kolombiya (22 bin 275), Rusya (18 bin 263), Güney Afrika (15 bin 265), Şili (11 bin 781), Arjantin (10 bin 907) ve Ekvador (10 bin 749)."

Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Wuhan, Ölü, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2020 09:39 - Kaynak: AA

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