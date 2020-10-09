Son dakika haber! - Son Dakika

Son dakika haber!

09.10.2020 08:39
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Edinilen son dakika gelişmesine göre Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünya geneline yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında toplam vaka sayısı 36 milyon 754 bini geçti.

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünya geneline yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında toplam vaka sayısı 36 milyon 754 bini geçti.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde virüs nedeniyle 1 milyon 66 bin 860 kişi yaşamını yitirdi.

Vaka sayısı, dünya genelinde 36 milyon 754 bin 281'e çıkarken, virüs saptanan 27 milyon 667 bin 833 kişi sağlığına kavuştu. Ayrıca tedavisi devam eden 8 milyon 19 bin 588 vaka bulunuyor.

En fazla vaka ve ölümün görüldüğü ABD'de 7 milyon 833 bin 763 kişide Kovid-19 tespit edildi, salgın nedeniyle 217 bin 738 kişi hayatını kaybetti.

ABD'nin yanı sıra vaka sayıları 300 bini geçen ülkeler şöyle:

"Hindistan (6 milyon 906 bin 151), Brezilya (5 milyon 29 bin 539), Rusya (1 milyon 260 bin 112), Kolombiya (886 bin 179), İspanya (884 bin 381), Arjantin (856 bin 369), Peru (838 bin 614), Meksika (804 bin 488), Güney Afrika (686 bin 891), Fransa (671 bin 638), İngiltere (561 bin 815), İran (488 bin 236), Şili (476 bin 16), Irak (394 bin 566), Bangladeş (374 bin 592), İtalya (338 bin 398), Suudi Arabistan (338 bin 132), Filipinler (331 bin 869), Türkiye (330 bin 753), Endonezya (320 bin 564), Pakistan (317 bin 595) ve Almanya (315 bin 514)."

ABD'nin yanı sıra ölü sayısı 10 bini geçen ülkeler ise şöyle sıralandı:

"Brezilya (149 bin 34), Hindistan (106 bin 521), Meksika (83 bin 96), İngiltere (42 bin 592), İtalya (36 bin 83), Peru (33 bin 98), İspanya (32 bin 688), Fransa (32 bin 521), İran (27 bin 888), Kolombiya (27 bin 331), Arjantin (22 bin 710), Rusya (22 bin 56), Güney Afrika (17 bin 408), Şili (13 bin 167), Ekvador (12 bin 141), Endonezya (11 bin 580) ve Belçika (10 bin 126)."

Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Wuhan, Ölü, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! - Son Dakika

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