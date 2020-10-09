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09.10.2020 11:37
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Son dakika haber... Sanayi kenti Kocaeli, eylül ayında 1,2 milyar dolarlık ihracat hacmiyle, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını öncesindeki dış satım performansını yeniden yakaladı.

Sanayi kenti Kocaeli, eylül ayında 1,2 milyar dolarlık ihracat hacmiyle, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını öncesindeki dış satım performansını yeniden yakaladı.

Dünya genelinde Kovid-19 salgınının etkisinin en yoğun şekilde hissedildiği mart ve nisan aylarında düşüş gösteren kent ihracatı, mayıstan itibaren aylık bazda yükselişe geçti.

Yeni normale geçişle birlikte kentteki sanayi tesislerinde üretim çarklarının dönmeye başlaması ihracata ivme kazandırdı. İhracat, eylülde yeniden 1 milyar dolar seviyesini aştı.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, Kocaeli, ocak-eylül döneminde en fazla ihracat yapan iller arasında 8 milyar 271 milyon 372 bin dolarla İstanbul ve Bursa'nın ardından üçüncü sırada yer aldı.

Normalleşme süreciyle kayıplarını telafi eden kent, eylül ayında 1 milyar 225 milyon 89 bin dolarlık dış satıma imza attı. Bu tutar, ocak ayından bu yana Kocaeli'nin aylık bazda gerçekleştirdiği en yüksek ikinci ihracat performansı oldu.

İhracatı otomotiv ve kimya omuzladı

Ülkenin en büyük sanayi kuruluşu Tüpraş ile Ford Otosan, Hyundai Assan ve Honda Türkiye gibi firmalara ev sahipliği yapan Kocaeli'nin ihracatında otomotiv ve kimya sektörünün önemli payı bulunuyor.

Kentin 9 aylık ihracatının yüzde 68'ine denk gelen 5 milyar 623 milyon 163 bin dolarlık kısmı, otomotiv ve kimya sektörlerinde faaliyet gösteren firmalar gerçekleştirdi.

Ford Otosan, Hyundai Assan, Honda Türkiye ve Anadolu Isuzu'nun üretim tesislerinin bulunduğu kentin ihracatında ilk sırayı otomotiv sektörü aldı. Söz konusu dönemde Kocaeli'nin otomotiv ihracatı, 3 milyar 706 milyon 110 bin dolar olarak kayıtlara geçti.

Ülkenin en büyük sanayi kuruluşu olan Tüpraş'ın yıllık 11 milyon ton ham petrol işleme kapasitesine sahip İzmit Rafinerisi ve yıllık yaklaşık 4,5 milyon ton siyah ürün işlenen Fuel Oil Dönüşüm Tesisi ile irili ufaklı madeni yağ ve boya tesisine ev sahipliği yapan kentin ihracatında kimya sektörü ikinci sırada yer aldı.

Kentin kimyevi madde ve mamulleri ihracatı, bu dönemde 1 milyar 917 milyon 53 bin dolar oldu.

Çelik sektörü 528 milyon 297 bin dolarla üçüncü sırada yer alırken, bunu 526 milyon 938 bin dolarla demir ve demir dışı metaller, 425 milyon 833 bin dolarla elektrik-elektronik, 339 milyon 621 bin dolarla iklimlendirme endüstrisi izledi.

Kentten 180 noktaya ihracat yapıldı

İzmit Körfezi'nin etrafında kurulu 35 liman tesisiyle Türkiye'nin adeta dünyaya açılan kapısı, Avrupa'nın ise en büyük 7'nci limanı konumunda bulunan Kocaeli, yılın 9 aylık döneminde 180 ülke ve özerk bölgeye satış yaptı.

Avrupa ekonomisinin lokomotifi Almanya, 642 milyon 978 bin dolarla Kocaeli'den en fazla ihracat yapılan ülke oldu.

Birleşik Krallık 640 milyon 796 bin dolarla ikinci sırada yer alırken, bu ülkeyi 617 milyon 65 bin dolarla Slovenya, 521 milyon 699 bin dolarla Belçika, 495 milyon 611 bin dolarla İtalya takip etti.

Türkiye, İhracat, Kocaeli, Ocak, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

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