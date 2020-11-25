Son dakika haber: - Son Dakika

Son dakika haber:

25.11.2020 10:37
Son dakika haber: , System.String[]

Gelen son dakika haberine göre Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında tespit edilen toplam vaka sayısı 60 milyon 108 bini aştı.

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında tespit edilen toplam vaka sayısı 60 milyon 108 bini aştı.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde virüs nedeniyle 1 milyon 414 bin 925 kişi yaşamını yitirdi.

Vaka sayısı 60 milyon 108 bin 193'e çıkarken, virüs saptanan 41 milyon 556 bin 897 kişi sağlığına kavuştu.

En fazla vaka ve ölümün görüldüğü ABD'de 12 milyon 956 bin 783 kişide Kovid-19 tespit edildi, salgın nedeniyle 265 bin 943 kişi hayatını kaybetti.

ABD'nin yanı sıra vaka sayıları 500 bini geçen ülkeler şöyle:

"Hindistan (9 milyon 222 bin 216), Brezilya (6 milyon 121 bin 449), Fransa (2 milyon 153 bin 815), Rusya (2 milyon 138 bin 828), İspanya (1 milyon 614 bin 126), İngiltere (1 milyon 538 bin 794), İtalya (1 milyon 455 bin 22), Arjantin (1 milyon 381 bin 795), Kolombiya (1 milyon 262 bin 494), Meksika (1 milyon 60 bin 152), Almanya (962 bin 906) Peru (952 bin 439), Polonya (909 bin 66), İran (880 bin 542), Güney Afrika (772 bin 252), Ukrayna (647 bin 976), Belçika (561 bin 803), Şili (543 bin 87), Irak (539 bin 749), Endonezya (506 bin 302) ve Çekya (502 bin 534)."

ABD'nin yanı sıra virüs kaynaklı ölüm sayısının 10 bini aştığı ülkeler ise şöyle:

"Brezilya (170 bin 179), Hindistan (134 bin 743), Meksika (102 bin 739), İngiltere (55 bin 838), İtalya (51 bin 306), Fransa (50 bin 237), İran (45 bin 738), İspanya (43 bin 668), Arjantin (37 bin 432), Rusya (37 bin 31), Peru (35 bin 685), Kolombiya (35 bin 677), Güney Afrika (21 bin 83), Endonezya (16 bin 111), Belçika (15 bin 938), Şili (15 bin 131), Almanya (14 bin 965), Polonya (14 bin 314), Ekvador (13 bin 264), Türkiye (12 bin 672), Irak (12 bin 31), Kanada (11 bin 618), Ukrayna (11 bin 263) ve Romanya (10 bin 373)."

Dünyada tedavisi süren hasta sayısı 17 milyonu geçti

Dünya genelinde Kovid-19 tedavisi görenlerin sayısı 17 milyonu 136 bin 371'a ulaştı.

Tedavi görenlerin 17 milyon 32 bin 893'ünde hastalık belirtileri hafif seyrederken, 103 bin 478 hastanın hayati tehlikesi bulunuyor.

Tedavi altındaki hasta sayısının çoğalması, ülkelerin sağlık sistemleri üzerindeki yükü artırıyor.

ABD, tedavi altındaki 5 milyon 51 bin 756 kişiyle aktif enfekte vaka sayısı en fazla ülke oldu.

Tedavisi süren vaka sayısına göre, ABD'yi 1 milyon 948 bin 899 ile Fransa, 798 bin 386 ile İtalya, 509 bin 296 ile Belçika, 475 bin 252 ile Brezilya, 467 bin 126 ile Rusya, 444 bin 702 ile Hindistan, 440 bin 35 ile Polonya, 337 bin 355 ile Ukrayna, 311 bin 241 ile Almanya, 217 bin 89 ile İran, 165 bin 897 ile Meksika ve 133 bin 853 ile Macaristan izledi.

Dünyada tedavisi süren Kovid-19 hastalarının sayısı 7 Nisan'da 1 milyonu, 30 Nisan'da 2 milyonu, 30 Mayıs'ta 3 milyonu, 26 Haziran'da 4 milyonu, 15 Temmuz'da 5 milyonu, 2 Ağustos'ta 6 milyonu, 5 Eylül'de 7 milyonu, 9 Ekim'de 8 milyonu, 18 Ekim'de 9 milyonu ve 24 Ekim'de ise 10 milyonu aşmıştı.

Çin'in Vuhan kentinde Aralık 2019'da ortaya çıkan Kovid-19 virüsü, 200'den fazla ülke ve bölgeye yayılarak salgına dönüştü.

Amerika Birleşik Devletleri, Brezilya, Fransa, Rusya, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

1 Aralık'tan itibaren onayı olmayan vatandaşa ticari mesaj ve e-posta gönderilemeyecek F.Bahçe'ye Mesut Özil müjdesi! Kariyerine Avrupa'da devam edecek Esnafa faturalar ve kira için hibe desteği geliyor Hükümete yakın isim Erdoğan'la Arınç'ın "İstifa" konuşmasını yazdı: Yanlış yaptım Mert Günok'un Manchester United maçında yaptığı hata sert eleştiriler aldı Yüksek duvarlar, demir teller, köpekler! Lüks siteyi kumar merkezine çevirmişler Azerbaycan askerlerinden Ermeni sivillere: İsterseniz kalabilirsiniz, kimse size kötü davranmayacak Koronavirüs vakaları artınca 'beyran' ilgi görmeye başladı
Cristiano Ronaldo, Messi'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki rekoruna ortak oldu Cristiano Ronaldo, Messi'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki rekoruna ortak oldu         
10:19
Paylaşımlarından dolayı MasterChef Türkiye'den diskalifiye edilen Uğur Yılmaz Deniz, Instagram hesabını yorumlara kapattı Paylaşımlarından dolayı MasterChef Türkiye'den diskalifiye edilen Uğur Yılmaz Deniz, Instagram hesabını yorumlara kapattı         
10:16
Milyonluk kabloyu odun doğrar gibi doğrayıp kamyonete yüklediler! O anlar kamerada Milyonluk kabloyu odun doğrar gibi doğrayıp kamyonete yüklediler! O anlar kamerada         
09:47
Yıllardır komada olan Kenan Işık'tan müjdeli haber geldi Yıllardır komada olan Kenan Işık'tan müjdeli haber geldi         
09:32
Koleksiyoncuların peşine düştüğü hatalı basım 200 TL'yi satışa çıkardı Koleksiyoncuların peşine düştüğü hatalı basım 200 TL'yi satışa çıkardı         
09:04
Korkutan vaka artışı sonrasında Bilim Kurulu bugün toplanıyor! Bakan Koca, toplantı sonrasında açıklama yapacak Korkutan vaka artışı sonrasında Bilim Kurulu bugün toplanıyor! Bakan Koca, toplantı sonrasında açıklama yapacak         
08:56
Annesini öldürüp, kendisi ve eşini yaralayan babasının hastaneden çıkmasından korkuyor Annesini öldürüp, kendisi ve eşini yaralayan babasının hastaneden çıkmasından korkuyor         
08:26
Koronavirüs hastalarından filyasyon ekibine ilginç davetler! Çay içmeye davet eden de var, akşama anca gelirim diyen de Koronavirüs hastalarından filyasyon ekibine ilginç davetler! Çay içmeye davet eden de var, akşama anca gelirim diyen de         
08:17
Sağanak, kar, don, fırtına! Uyarılar peş peşe geldi Sağanak, kar, don, fırtına! Uyarılar peş peşe geldi         
07:56
Cinsel ilişki teklifini reddeden sevgilisini vurdu, çıkan arbedede canından oldu Cinsel ilişki teklifini reddeden sevgilisini vurdu, çıkan arbedede canından oldu         
07:05
İçişleri Bakanı Soylu, koronavirüs genelgesine tereddütsüz uyulması talimatını verdi İçişleri Bakanı Soylu, koronavirüs genelgesine tereddütsüz uyulması talimatını verdi         
23:41
Muharrem İnce, sesi titreyerek açıkladı: 2018 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde keşke CHP'ye güvenmeseydim Muharrem İnce, sesi titreyerek açıkladı: 2018 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde keşke CHP'ye güvenmeseydim         
23:26
Yüz binlerce kişi izledi! Düğünde geline yanlışlıkla tekme atan damat TikTok'da viral oldu Yüz binlerce kişi izledi! Düğünde geline yanlışlıkla tekme atan damat TikTok'da viral oldu         
19:19
Böyle vahşet görülmedi! Annesi doğum yaparken 6 yaşındaki çocuğunun başını kesti Böyle vahşet görülmedi! Annesi doğum yaparken 6 yaşındaki çocuğunun başını kesti         
17:33
ABD'de çölde keşfedilen gizemli metal blok paniğe neden oldu ABD'de çölde keşfedilen gizemli metal blok paniğe neden oldu         
16:10
Aleyna Çakır'ın ölümünün baş şüphelisi Ümitcan Uygun'dan akılalmaz sözler: Kudurun Aleyna Çakır'ın ölümünün baş şüphelisi Ümitcan Uygun'dan akılalmaz sözler: Kudurun         
14:11
Daireleri gezme bahanesiyle inşaata giren kadın, intihara kalkıştı Daireleri gezme bahanesiyle inşaata giren kadın, intihara kalkıştı         
12:58
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.11.2020 10:42:39. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haber: - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei