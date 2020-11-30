Son dakika haber | - Son Dakika

Son dakika haber |

30.11.2020 13:23
Son dakika haber | , System.String[]

Son dakika gündem haberine göre Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında tespit edilen toplam vaka sayısı 63 milyon 126 bine ulaştı.

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında tespit edilen toplam vaka sayısı 63 milyon 126 bine ulaştı.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde virüs nedeniyle 1 milyon 466 bin 49 kişi hayatını kaybetti.

Vaka sayısı 63 milyon 126 bin 674'e çıkarken, virüs saptanan 43 milyon 587 bin 601 kişi de sağlığına kavuştu.

En fazla vaka ve ölümün görüldüğü ABD'de 13 milyon 750 bin 608 kişide Kovid-19 tespit edildi, salgın nedeniyle 273 bin 77 kişi öldü.

ABD'nin yanı sıra vaka sayıları 500 bini geçen ülkeler şöyle:

"Hindistan (9 milyon 432 bin 75), Brezilya (6 milyon 314 bin 740), Rusya (2 milyon 295 bin 654), Fransa (2 milyon 218 bin 483), İspanya (1 milyon 646 bin 192), İngiltere (1 milyon 617 bin 327), İtalya (1 milyon 585 bin 178), Arjantin (1 milyon 418 bin 807), Kolombiya (1 milyon 308 bin 376), Meksika (1 milyon 107 bin 71), Almanya (1 milyon 55 bin 607), Polonya (985 bin 75), Peru (962 bin 530), İran (948 bin 749), Güney Afrika (787 bin 702), Ukrayna (732 bin 625), Türkiye (607 bin 628), Belçika (576 bin 599), Irak (550 bin 435), Şili (550 bin 430), Endonezya (538 bin 883), Çekya (519 bin 723) ve Hollanda (518 bin 910)."

ABD'nin yanı sıra virüs kaynaklı ölüm sayısının 10 bini aştığı ülkeler ise şöyle:

"Brezilya (172 bin 848), Hindistan (137 bin 177), Meksika (105 bin 655), İngiltere (58 bin 245), İtalya (54 bin 904), Fransa (52 bin 325), İran (47 bin 874), İspanya (44 bin 668), Rusya (39 bin 895), Arjantin (38 bin 473), Kolombiya (36 bin 584), Peru (35 bin 923), Güney Afrika (21 bin 477), Polonya (17 bin 29), Endonezya (16 bin 945), Belçika (16 bin 547), Almanya (16 bin 533), Şili (15 bin 356), Türkiye (13 bin 558), Ekvador (13 bin 423), Ukrayna (12 bin 327), Irak (12 bin 224), Kanada (12 bin 32) ve Romanya (11 bin 193)."

???????

Amerika Birleşik Devletleri, Brezilya, Fransa, Rusya, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

13 yaşındaki Mert, çektiği çakmak gazından öldü! Acılı baba sebep olanlara isyan etti Ahmet Çakar'dan derbi için müthiş iddia: Maç günü gece saat 2'de hakemi değiştirmek istediler Fahrizade suikasti insan faktörü olmadan uzaktan kontrollü makineli tüfekle 3 dakikada gerçekleşmiş EDHO'nun kadın çalışanlarına otelde büyük şok! Çıplak halde odaya girip tecavüze yeltendiler Papiss Cisse'nin eşi, Erol Bulut'u oyuncu değişikliği nedeniyle eleştirdi Kış lastiği uygulaması yarın başlıyor! Kurala uymayana 776 TL ceza kesilecek Amerika'da zenginler, kendilerinin yerine koronavirüs test kuyruğunda bekleyenlere 80 dolar ödüyor Vicdansız anne, ilişkisini kurtarmak için 4 günlük bebeğini su kanalına attı
Karabağ'da savaşan Ermeni asker: Azerbaycan askerlerinin baskınları Azrail'in gelişi gibiydi Karabağ'da savaşan Ermeni asker: Azerbaycan askerlerinin baskınları Azrail'in gelişi gibiydi         
13:09
Hazine ve Maliye Bakanlığı, 1500 defterdarlık uzmanı ve 300 uzman yardımcısı alacak Hazine ve Maliye Bakanlığı, 1500 defterdarlık uzmanı ve 300 uzman yardımcısı alacak         
12:49
Kılıçdaroğlu'na şehit cenazesinde yumruk atan Sarıgün kendini böyle savundu: Nasıl olduğunu unuttum Kılıçdaroğlu'na şehit cenazesinde yumruk atan Sarıgün kendini böyle savundu: Nasıl olduğunu unuttum         
11:43
Bursa'da feci kaza! Otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 1'i çocuk 2 ölü, 3 ağır yaralı Bursa'da feci kaza! Otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 1'i çocuk 2 ölü, 3 ağır yaralı         
11:29
Pik yapan koronavirüs salgını ile kekik satışları patladı Pik yapan koronavirüs salgını ile kekik satışları patladı         
11:15
Oğlunu pompalı tüfekle vuran baba, başında bekleyip kimseyi yaklaştırmadı Oğlunu pompalı tüfekle vuran baba, başında bekleyip kimseyi yaklaştırmadı         
10:55
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanıyor! Hafta içi sokağa çıkma kısıtlaması gelecek mi? Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanıyor! Hafta içi sokağa çıkma kısıtlaması gelecek mi?         
10:36
Gonca Vuslateri ve Hakan Altun çiftinden ilk poz geldi Gonca Vuslateri ve Hakan Altun çiftinden ilk poz geldi         
10:09
Son dakika: Türkiye ekonomisi, üçüncü çeyrekte yüzde 6,7 büyüdü Son dakika: Türkiye ekonomisi, üçüncü çeyrekte yüzde 6,7 büyüdü         
10:01
Türkiye'de koronavirüs kabusu sürüyor! Günlük ölüm sayısı 185 ile en yüksek seviyeye çıktı Türkiye'de koronavirüs kabusu sürüyor! Günlük ölüm sayısı 185 ile en yüksek seviyeye çıktı         
09:34
Avustralyalı askerlerin 39 sivili öldürdüğü ortaya çıkmıştı! Çin'in paylaşımı ortalığı fena karıştırdı Avustralyalı askerlerin 39 sivili öldürdüğü ortaya çıkmıştı! Çin'in paylaşımı ortalığı fena karıştırdı         
09:09
Kadir Şeker'in kurtardığı Ayşe Dırla, eroin dolu araçta yakalandı Kadir Şeker'in kurtardığı Ayşe Dırla, eroin dolu araçta yakalandı         
08:36
Fabrika işçisinin model otomobil tutkusu: 600 oyuncaklı koleksiyonu var Fabrika işçisinin model otomobil tutkusu: 600 oyuncaklı koleksiyonu var         
08:05
Elinde silah ile Azerbaycan'ı tehdit eden rahip Erivan'a kaçtı Elinde silah ile Azerbaycan'ı tehdit eden rahip Erivan'a kaçtı         
08:05
MasterChef'ten diskalifiye edilen Uğur Yılmaz Deniz, gözyaşlarına boğuldu MasterChef'ten diskalifiye edilen Uğur Yılmaz Deniz, gözyaşlarına boğuldu         
07:23
Nijerya'da 43 tarım işçisi, boğazları kesilerek öldürüldü Nijerya'da 43 tarım işçisi, boğazları kesilerek öldürüldü         
04:18
Simge Sağın, Selin Ciğerci'den para istedi! Ünlü şarkıcı, aldığı cevap karşısında ne diyeceğini şaşırdı Simge Sağın, Selin Ciğerci'den para istedi! Ünlü şarkıcı, aldığı cevap karşısında ne diyeceğini şaşırdı         
00:24
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.11.2020 13:33:45. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haber | - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei