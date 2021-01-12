Son dakika haber... - Son Dakika

Son dakika haber...

12.01.2021 09:35
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Son dakika haberine göre Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında toplam vaka sayısı 91 milyon 322 bini aştı.

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında toplam vaka sayısı 91 milyon 322 bini aştı.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, dünya genelinde 1 milyon 952 bin 979 kişi hayatını kaybetti.

Vaka sayısı 91 milyon 322 bin 850'ye çıkarken, virüs saptanan 65 milyon 317 bin 636 kişi sağlığına kavuştu.

En fazla vaka ve ölümün görüldüğü ABD'de 23 milyon 143 bin 197 kişide Kovid-19 tespit edildi, 385 bin 249 kişi ise öldü.

ABD'nin yanı sıra vaka sayıları 1 milyonu geçen ülkeler şöyle:

"Hindistan (10 milyon 479 bin 913), Brezilya (8 milyon 133 bin 833), Rusya (3 milyon 425 bin 269), İngiltere (3 milyon 118 bin 518), Fransa (2 milyon 786 bin 838), Türkiye (2 milyon 336 bin 476), İtalya (2 milyon 289 bin 21), İspanya (2 milyon 111 bin 782), Almanya (1 milyon 941 bin 119), Kolombiya (1 milyon 801 bin 903), Arjantin (1 milyon 730 bin 921), Meksika (1 milyon 541 bin 633), Polonya (1 milyon 390 bin 385), İran (1 milyon 292 bin 614), Güney Afrika (1 milyon 246 bin 643), Ukrayna (1 milyon 119 bin 314) ve Peru (1 milyon 37 bin 350)."

ABD'nin yanı sıra ölü sayısının 10 bini aştığı ülkeler şu şekilde:

"Brezilya (203 bin 614), Hindistan (151 bin 364), Meksika (134 bin 368), İngiltere (81 bin 960), İtalya (79 bin 203), Fransa (68 bin 60), Rusya (62 bin 273), İran (56 bin 262), İspanya (52 bin 275), Kolombiya (46 bin 451), Arjantin (44 bin 654), Almanya (42 bin 97), Peru (38 bin 335), Güney Afrika (33 bin 579), Polonya (31 bin 264), Endonezya (24 bin 343), Türkiye (22 bin 981), Belçika (20 bin 122), Ukrayna (19 bin 835), Şili (17 bin 162), Kanada (17 bin 86), Romanya (16 bin 725), Ekvador (14 bin 184), Çekya (13 bin 272), Irak (12 bin 906), Hollanda (12 bin 411), Macaristan (10 bin 725) ve Pakistan (10 bin 717)."

Amerika Birleşik Devletleri, Brezilya, Rusya, Ölü, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... - Son Dakika


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