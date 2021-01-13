Son dakika haber! - Son Dakika

Son dakika haber!

13.01.2021 11:29
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Son dakika gündem haberi: Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında toplam vaka sayısı 92 milyon 61 bini aştı.

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında toplam vaka sayısı 92 milyon 61 bini aştı.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, dünya genelinde 1 milyon 971 bin 408 kişi hayatını kaybetti.

Vaka sayısı 92 milyon 61 bin 200'e çıkarken, virüs saptanan 65 milyon 917 bin 159 kişi sağlığına kavuştu.

En fazla vaka ve ölümün görüldüğü ABD'de 23 milyon 369 bin 732 kişide Kovid-19 tespit edildi, 389 bin 621 kişi ise öldü.

ABD'nin yanı sıra vaka sayıları 1 milyonu geçen ülkeler şöyle:

"Hindistan (10 milyon 495 bin 816), Brezilya (8 milyon 195 bin 637), Rusya (3 milyon 471 bin 53), İngiltere (3 milyon 164 bin 51), Fransa (2 milyon 806 bin 590), Türkiye (2 milyon 346 bin 285), İtalya (2 milyon 303 bin 263), İspanya (2 milyon 137 bin 220), Almanya (1 milyon 957 bin 492), Kolombiya (1 milyon 816 bin 82), Arjantin (1 milyon 744 bin 704), Meksika (1 milyon 556 bin 28), Polonya (1 milyon 395 bin 779), İran (1 milyon 299 bin 22), Güney Afrika (1 milyon 259 bin 748), Ukrayna (1 milyon 130 bin 839) ve Peru (1 milyon 40 bin 231)."

ABD'nin yanı sıra ölü sayısının 10 bini aştığı ülkeler şu şekilde:

"Brezilya (204 bin 726), Hindistan (151 bin 564), Meksika (135 bin 682), İngiltere (83 bin 203), İtalya (79 bin 819), Fransa (68 bin 802), Rusya (63 bin 370), İran (56 bin 360), İspanya (52 bin 683), Kolombiya (46 bin 782), Arjantin (44 bin 848), Almanya (43 bin 203), Peru (38 bin 399), Güney Afrika (34 bin 334), Polonya (31 bin 593), Endonezya (24 bin 645), Türkiye (23 bin 152), Ukrayna (20 bin 214), Belçika (20 bin 194), Kanada (17 bin 233), Şili (17 bin 182), Romanya (16 bin 881), Ekvador (14 bin 196), Çekya (13 bin 656), Irak (12 bin 911), Hollanda (12 bin 563), Macaristan (10 bin 948) ve Pakistan (10 bin 772)."

Amerika Birleşik Devletleri, Brezilya, Rusya, Ölü, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! - Son Dakika


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