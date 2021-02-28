Son dakika haberleri: 1,5 yıl önce başladı, şimdi 4 ülkeye ihraç ediyor - Son Dakika

Son dakika haberleri: 1,5 yıl önce başladı, şimdi 4 ülkeye ihraç ediyor

28.02.2021 11:33

Son dakika ekonomi haberi... 1,5 yıl önce başladı, şimdi 4 ülkeye ihraç ediyor Talepleri karşılamak için gece gündüz çalışan girişimci Emine Şimşek, ayda 500'e yakın 23 çeşit ahşap oyuncak üretiyor Kırıkkale'de kadın girişimci Emine Şimşek, çocukların zihinsel gelişimleri ile el becerilerini desteklemek için ürettiği...

1,5 yıl önce başladı, şimdi 4 ülkeye ihraç ediyor

Talepleri karşılamak için gece gündüz çalışan girişimci Emine Şimşek, ayda 500'e yakın 23 çeşit ahşap oyuncak üretiyor

KIRIKKALE - Kırıkkale'de kadın girişimci Emine Şimşek, çocukların zihinsel gelişimleri ile el becerilerini desteklemek için ürettiği ahşap oyuncakları 4 ülkeye ihraç ediyor.

Türkiye son yıllarda tasarım alanında önemli çalışmalar yapan girişimcilerle ihracatını arttırmaya çalışıyor. Bu alanda çocuk ürünleri de öne çıkıyor. Kırıkkale'de 3 çocuk annesi 43 yaşındaki Emine Şimşek, 1,5 yıl önce devletten destek almadan kendi imkanlarıyla evinde kurduğu atölyede ayda 500'e yakın 23 çeşit imal ettiği eğitici oyuncakları zamanla gelir kapısına dönüştürdü. Şimşek'in çocukların eğitici ve zihinsel gelişimleri ile el becerilerini desteklemek için ürettiği oyuncakları yurt içi ve yurt dışından talep görmeye başladı. Oyuncakların tasarımından kullandığı materyallere kadar özenle çalışan Şimşek, yoğun talepleri karşılamak için gece gündüz ailesiyle birlikte oyuncak imalatı yapıyor. Kısa sürede ürünlerini Amerika, Almanya, İngiltere ve Kanada'ya ihraç etmeye başlayan Şimşek, ıhlamur ağacından ürettiği oyuncakları, yurt içi ve yurt dışı için açtığı iki e-ticaret sitesinden de pazarlıyor.

Emine Şimşek, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, yurt dışına sipariş yetiştirmek için ailesiyle birlikte ahşap oyuncak üretimi yaptığını söyledi.

"İlk oyuncağımız gökkuşağı"

Doğal ahşap oyuncak işine ailesiyle birlikte 1,5 yıl önce başladıklarını ifade eden Şimşek, "Aileden gelen ahşap üzerine işlemlerimiz vardı. Biz bunları daha fazla geliştirerek, 'nasıl bunları bir eğitim materyalleri haline dönüştürebiliriz?' diye düşünmeye başladık. Uzun süreli Ar-Ge çalışmalarından sonra bu oyuncakları yapamaya başladık. İlk evimin bodrumunda başladık biz bu işe çocuklarımla beraber ve ilk oyuncağımız gökkuşağı ile başladık. Üretim aşamasını hızlandırdık. Evimizin bodrumu artık bize küçük gelmeye başladı, yerimizi büyüttük" dedi.

"Yurt dışından yoğun talep var"

Türkiye'de internet siteleri üzerinden işlerini ilerletmeye başladıklarını anlatan Şimşek, ayda 500'e yakın oyuncak üretimi yaptıklarını ve 23 çeşit ürün yelpazesine ulaştıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Evimizin bodrumu dar gelmeye başladıktan sonra atölyemizi büyüttük. Kaliteden asla taviz vermedik. Bizim için en iyi şartımız kalite. Ağaçlarımızı bizzat kendim giderek en kaliteli ıhlamur ağaçlarını tercih ediyoruz. Kaliteden asla taviz vermedik ve bu bize başarıyı getirdi. Ülke içerisindeki taleplerimiz arttıkça yurt dışından da talepler almaya başladık. Kanada, Amerika, İngiltere'den yoğun talepler almaya başladık. Buralarda da yine aynı şekilde kalite ve çocuk sağlığı önemli olduğu için doğru yolda olduğumuza karar verdik."

"Yüklü miktarda sipariş alıyoruz"

Şimşek, "Şu an yüklü miktarda yurt dışına siparişlerimiz başladı. Bunun asıl sebebi de boya kalitesinden olduğunu düşünüyoruz. Çünkü orada kullandığımız boyalarımızın laboratuvar testlerinden geçtiğini gördük. Bu bizim için de artı bir başarıydı" ifadesini kullandı.

Son dakika haberleri: 1,5 yıl önce başladı, şimdi 4 ülkeye ihraç ediyor
Son dakika haberleri: 1,5 yıl önce başladı, şimdi 4 ülkeye ihraç ediyor
Son dakika haberleri: 1,5 yıl önce başladı, şimdi 4 ülkeye ihraç ediyor
Son dakika haberleri: 1,5 yıl önce başladı, şimdi 4 ülkeye ihraç ediyor
Son dakika haberleri: 1,5 yıl önce başladı, şimdi 4 ülkeye ihraç ediyor
Son dakika haberleri: 1,5 yıl önce başladı, şimdi 4 ülkeye ihraç ediyor
Son dakika haberleri: 1,5 yıl önce başladı, şimdi 4 ülkeye ihraç ediyor
Son dakika haberleri: 1,5 yıl önce başladı, şimdi 4 ülkeye ihraç ediyor
Son dakika haberleri: 1,5 yıl önce başladı, şimdi 4 ülkeye ihraç ediyor
Son dakika haberleri: 1,5 yıl önce başladı, şimdi 4 ülkeye ihraç ediyor
Son dakika haberleri: 1,5 yıl önce başladı, şimdi 4 ülkeye ihraç ediyor

Amerika Birleşik Devletleri, Emine Şimşek, Kırıkkale, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haberleri: 1,5 yıl önce başladı, şimdi 4 ülkeye ihraç ediyor - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Karacayı vurup parçalara ayıran 7 kişi suçüstü yakalandı Sivas'ta kar yağışı kenti beyaza bürüdü Engelli adamın darp sonrası ölümüne ikinci tutuklama Caner Erkin, Fenerbahçe'nin kazandığı Trabzonspor maçı sonrası sosyal medyadan takım arkadaşlarını kutladı Öğretmende mutasyonlu virüs tespit edildi, okulda büyük panik yaşandı Fahrettin Koca istifa mı edecek? Sosyal medya bu iddiayı konuşuyor Mahkemede uyuyakalan hakim, sosyal medyanın diline düştü İbrahim Tatlıses sevgilisi Gülçin Karakaya ile evlilik kararı aldı
Şarkıcı Ceylan imajını yeniledi, görenler tanımakta zorluk çekti Şarkıcı Ceylan imajını yeniledi, görenler tanımakta zorluk çekti         
00:20
Doğal gaz fiyatlarına yüzde 1 zam Doğal gaz fiyatlarına yüzde 1 zam         
23:53
Koronavirüse yakalanan Selin Yeninci, yoğun bakıma kaldırıldı Koronavirüse yakalanan Selin Yeninci, yoğun bakıma kaldırıldı         
22:35
Genç kıza taciz iddiasını duyan köylüler toplandı, bölgeye çok sayıda jandarma sevk edildi Genç kıza taciz iddiasını duyan köylüler toplandı, bölgeye çok sayıda jandarma sevk edildi         
21:59
Şeyma Subaşı'ndan Mısırlı sevgilisiyle yeni poz: Sana çok deli oluyorum Şeyma Subaşı'ndan Mısırlı sevgilisiyle yeni poz: Sana çok deli oluyorum         
20:29
Berrak Tüzünataç ile Uraz Kaygılaroğlu aşk yaşadıkları iddiasıyla gündeme geldi Berrak Tüzünataç ile Uraz Kaygılaroğlu aşk yaşadıkları iddiasıyla gündeme geldi         
18:53
Son Dakika: CHP Denizli Milletvekili Haşim Teoman Sancar partisinden istifa etti Son Dakika: CHP Denizli Milletvekili Haşim Teoman Sancar partisinden istifa etti         
17:03
Sağlık sorunlarıyla boğuşan Hakan Taşıyan, acil olarak nakil bekliyor Sağlık sorunlarıyla boğuşan Hakan Taşıyan, acil olarak nakil bekliyor         
16:58
Maltepe Belediyesi işçilerle anlaştı, net ücret 4 bin 700 lira oldu Maltepe Belediyesi işçilerle anlaştı, net ücret 4 bin 700 lira oldu         
15:56
Tuba Büyüküstün'ü görenler tanıyamadı! Joker'in kız arkadaşı Harley Quinn oldu Tuba Büyüküstün'ü görenler tanıyamadı! Joker'in kız arkadaşı Harley Quinn oldu         
15:45
Dövüş horozu sahibinin ölümüne neden oldu Dövüş horozu sahibinin ölümüne neden oldu         
15:37
Hevesle internetten beğenip otomobil satın alan kadın hayatının şokunu yaşadı! Her şey çıkan beyaz dumanla başladı Hevesle internetten beğenip otomobil satın alan kadın hayatının şokunu yaşadı! Her şey çıkan beyaz dumanla başladı         
11:49
Kayalıklar arasında bulduğu Atatürk büstünü terk etmeye yüreği el vermeyince, evine getirip bahçesine dikti Kayalıklar arasında bulduğu Atatürk büstünü terk etmeye yüreği el vermeyince, evine getirip bahçesine dikti         
10:16
Türk boksör Avni Yıldırım, Canelo Alvarez ile karşılaştı Türk boksör Avni Yıldırım, Canelo Alvarez ile karşılaştı         
09:49
Milyonların gözü yarın yapılacak Kabine'den çıkacak kararlarda! İşte normalleşmeye en yakın 30 il Milyonların gözü yarın yapılacak Kabine'den çıkacak kararlarda! İşte normalleşmeye en yakın 30 il         
09:42
Fenerbahçe'de Erol Bulut, Caner Erkin krizi! Yaşananların perde arkası ortaya çıktı Fenerbahçe'de Erol Bulut, Caner Erkin krizi! Yaşananların perde arkası ortaya çıktı         
09:12
Ordunun yönetime el koyduğu Myanmar'da gerilim tırmanıyor! Sokaklar cansız bedenlerle dolup taştı Ordunun yönetime el koyduğu Myanmar'da gerilim tırmanıyor! Sokaklar cansız bedenlerle dolup taştı         
08:34
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.03.2021 04:01:28. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberleri: 1,5 yıl önce başladı, şimdi 4 ülkeye ihraç ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei