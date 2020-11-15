Son dakika haber: 1'i çocuk 2 kişinin yaralandığı kazayı, film gibi izlediler - Son Dakika

Son dakika haber: 1'i çocuk 2 kişinin yaralandığı kazayı, film gibi izlediler

15.11.2020 20:16
Son dakika haber: 1'i çocuk 2 kişinin yaralandığı kazayı, film gibi izlediler, System.String[]

Son dakika gündem haberi: MUĞLA'da iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1'i çocuk 2 kişi yaralandı.

MUĞLA'da iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1'i çocuk 2 kişi yaralandı. Kazanın ardından, toplanan onlarca kişi sosyal mesafeye dikkat etmeden çalışmaları film gibi izledi.

Kaza, saat 18.00 sıralarında Cumhuriyet Bulvarı üzerinde meydana geldi. M.F.Ö. yönetimindeki 33 AEZ 625 plakalı otomobil iddiaya göre, kavşağa ters yönden giren H.D. yönetimindeki 48 UVC 647 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada 1'i çocuk 2 kişi yaralandı. Yaralılar, yapılan ilk müdahalelerinin ardından kent merkezindeki hastanelere sevk edildi. Kazanın kentin en işlek bulvarında meydana gelmesi nedeniyle trafik bir süre durdu. Kazayı, sosyal mesafeye aldırış etmeyen onlarca kişinin film gibi izlediği dikkat çekti. Polisler, uyarılarının ardından sosyal mesafeye uymayan vatandaşları kaza bölgesinden uzaklaştırdı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.


Son dakika haber: 1'i çocuk 2 kişinin yaralandığı kazayı, film gibi izlediler
Son dakika haber: 1'i çocuk 2 kişinin yaralandığı kazayı, film gibi izlediler
Son dakika haber: 1'i çocuk 2 kişinin yaralandığı kazayı, film gibi izlediler
Son dakika haber: 1'i çocuk 2 kişinin yaralandığı kazayı, film gibi izlediler
Son dakika haber: 1'i çocuk 2 kişinin yaralandığı kazayı, film gibi izlediler

Cumhuriyet, Çocuk, Kaza, Film, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: 1'i çocuk 2 kişinin yaralandığı kazayı, film gibi izlediler - Son Dakika


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