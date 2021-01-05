Bitlis'te 1 kişinin hayatını kaybettiği kaza kamerada - Son Dakika

Bitlis'te 1 kişinin hayatını kaybettiği kaza kamerada

05.01.2021 09:38

Bitlis'in Tatvan ilçesinde 1 kişinin hayatını kaybettiği ve 5 kişinin de yaralandığı trafik kazasının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde 1 kişinin hayatını kaybettiği ve 5 kişinin de yaralandığı trafik kazasının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

28 Kasım 2020 günü Tatvan- Ahlat kara yolunun 300 Evler mevkiindeki kavşakta saat 16.10 sıralarında meydana gelen trafik kazasında 27 GD 750 plakalı kamyonet ile 06 DZ 1853 otomobil çarpışmıştı. Olayda M.M.Y. hayatını kaybederken 5 kişi ise yaralanmıştı.

Kazada yaralananların tedavileri sürerken, meydana gelen kaza ile ilgili görüntüler de ortaya çıktı. Kaza yerine yakın bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, kaza anı net bir şekilde görülüyor. Kameralara yansıyan görüntülerde, Tatvan'dan Ahlat istikametine doğru seyir halinde olan 06 DZ 1853 otomobilin aniden karşı şeride geçerek önce Ahlat'tan Tatvan istikametine doğru gelen 27 GD 750 plakalı kamyonete çarptığı, ardından ise yolun kenarında bekleyen iki kadına çarptığı görülüyor.

Meydana gelen kazada araçlar kullanılamaz hale gelirken, yaşanan üzücü kazada M.M.Y. hayatını kaybetmiş ve 5 kişi ise yaralanmıştı.

-İHA-

Bitlis'te 1 kişinin hayatını kaybettiği kaza kamerada
Bitlis'te 1 kişinin hayatını kaybettiği kaza kamerada
Bitlis'te 1 kişinin hayatını kaybettiği kaza kamerada
Bitlis'te 1 kişinin hayatını kaybettiği kaza kamerada
Bitlis'te 1 kişinin hayatını kaybettiği kaza kamerada

Kamyonet, Bitlis, Kasım, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bitlis'te 1 kişinin hayatını kaybettiği kaza kamerada - Son Dakika


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