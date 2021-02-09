Son dakika haber | 1 kişinin öldüğü balık halindeki kavgada 14 şüpheli, Özel Harekat eşliğinde adliyeye sevk edildi (2) - Son Dakika
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Son dakika haber | 1 kişinin öldüğü balık halindeki kavgada 14 şüpheli, Özel Harekat eşliğinde adliyeye sevk edildi (2)

Son dakika haber | 1 kişinin öldüğü balık halindeki kavgada 14 şüpheli, Özel Harekat eşliğinde adliyeye sevk edildi (2)

09.02.2021 22:30

Edinilen son dakika gelişmesine göre 11 KİŞİ TUTUKLANDIKonya'da, balık halinde balıkçı iki grup arasında çıkan, 1 kişinin öldüğü, 7 kişinin de yaralandığı silahlı kavgaya karıştığı iddiasıyla gözaltına alınan ve bugün Özel Harekat polisi eşliğinde adliyeye sevk edilen 13 kişiden 11'i tutuklanarak ceza evine gönderildi.

11 KİŞİ TUTUKLANDI

Konya'da, balık halinde balıkçı iki grup arasında çıkan, 1 kişinin öldüğü, 7 kişinin de yaralandığı silahlı kavgaya karıştığı iddiasıyla gözaltına alınan ve bugün Özel Harekat polisi eşliğinde adliyeye sevk edilen 13 kişiden 11'i tutuklanarak ceza evine gönderildi. 2 kişi adli kontrolle serbest bırakılırken, olaya karışan 1 kişinin de hastanede tedavisi sürdüğü bildirildi.


Kaynak: DHA
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Özel Harekat, Konya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber | 1 kişinin öldüğü balık halindeki kavgada 14 şüpheli, Özel Harekat eşliğinde adliyeye sevk edildi (2) - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber | 1 kişinin öldüğü balık halindeki kavgada 14 şüpheli, Özel Harekat eşliğinde adliyeye sevk edildi (2) - Son Dakika
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