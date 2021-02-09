Son dakika haber | 1 kişinin öldüğü balık halindeki kavgada 14 şüpheli, Özel Harekat eşliğinde adliyeye sevk edildi (2)

11 KİŞİ TUTUKLANDI

Konya'da, balık halinde balıkçı iki grup arasında çıkan, 1 kişinin öldüğü, 7 kişinin de yaralandığı silahlı kavgaya karıştığı iddiasıyla gözaltına alınan ve bugün Özel Harekat polisi eşliğinde adliyeye sevk edilen 13 kişiden 11'i tutuklanarak ceza evine gönderildi. 2 kişi adli kontrolle serbest bırakılırken, olaya karışan 1 kişinin de hastanede tedavisi sürdüğü bildirildi.