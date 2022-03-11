Son dakika haber... 10'dan fazla araç kazaya karıştı, D100 trafiğe kapatıldı - Son Dakika
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Son dakika haber... 10'dan fazla araç kazaya karıştı, D100 trafiğe kapatıldı

11.03.2022 23:17

Son dakika haber: Kocaeli'nin Körfez ilçesinde kar sebebiyle buzlanan yolda kayan 10'dan fazla araç kazaya karıştı.

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde kar sebebiyle buzlanan yolda kayan 10'dan fazla araç kazaya karıştı. Kazada 1 kişi yaralanırken Ankara ve İstanbul istikameti trafiğe kapatıldı.

Kaza, Kocaeli'nin Körfez ilçesi D100 karayolu İstanbul ve Ankara istikametlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kar sebebiyle buzlanan yolda direksiyon hakimiyeti kaybeden 10'dan fazla araç kazaya karıştı. İki şeritte de meydana gelen kazalarda 1 kişi yaralandı. Ankara ve İstanbul istikameti trafiğe kapatıldı, uzun araç kuyruğu oluştu.

(Mustafa Taşören - Cihan Atik/ İHA)

Son dakika haber... 10'dan fazla araç kazaya karıştı, D100 trafiğe kapatıldı
Son dakika haber... 10'dan fazla araç kazaya karıştı, D100 trafiğe kapatıldı
Son dakika haber... 10'dan fazla araç kazaya karıştı, D100 trafiğe kapatıldı

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Kocaeli, Tragger, Körfez, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... 10'dan fazla araç kazaya karıştı, D100 trafiğe kapatıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber... 10'dan fazla araç kazaya karıştı, D100 trafiğe kapatıldı - Son Dakika
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