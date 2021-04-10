Son dakika haber... 10 Nisan Polis Günü'nde polislerden örnek davranış - Son Dakika

Bilecik'te Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünde görevli polisler, sorumluluk bölgelerinde sokağa çıkma yasağı nedeniyle beslenme imkanı olmayan sokak hayvanlarını unutmadı.

Polis ekipleri, fabrikalardan artan yemekleri, fırınlardan kalan ekmekleri alarak sokak hayvanlarını beslediler. Hayvanları elleriyle besleyen polis memuru Mevlüt Altıntaş "Bazı yerlere sokağa çıkma yasağı nedeniyle vatandaşların beslemek için ulaşamadığı sokak hayvanlarını besliyoruz. Bu duygu ve düşüncelerimle tüm meslektaşlarımın 10 Nisan polis günü kutluyorum dedi.

Yoldan geçen sürücüler ise yaptıkları açıklamalarda, "Polisin özellikle Polis Haftasında böyle bir uygulamayı yapmasından çok memnunuz. Korana virüs (Covid-19) salgını döneminde sokak hayvanlarını da düşünen ve böyle anlamlı bir günde onlara yiyecek veren polisleri yürekten kutluyoruz. Tüm polislerin günü kutlu olsun dediler. - BİLECİK