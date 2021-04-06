Son dakika haber: 10 Nisan Polis Haftası - Son Dakika

Samsun ve ilçelerinde Polis Haftası dolayısıyla etkinlikler gerçekleştirildi.

Havza Emniyet Müdür Vekili Komiser Mustafa Balcı tarafından İlkkıvılcım Şehitler Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Daha sonra Balcı ve beraberindeki polisler, şehitliği ziyaret ederek dua etti. Ardından Kaymakam Metin Yılmaz makamında ziyaret edildi.

Balcı, polisin 7 gün 24 saat esasıyla görevinin başında olduğunu belirterek, " Türkiye Cumhuriyeti'ne ve ülkemizin bölünmez bütünlüğüne karşı çıkabilecek terör örgütleri ile suç örgütlerine karşı bütün gücümüzle mücadele ettiğimiz gibi salgın ve doğal afetlerde polis en ön safta yerini her zaman alacaktır. Bu vatan uğruna canlarını feda etmiş şehitlerimizi bir kez daha rahmetle anıyor, Türk Polis Teşkilatının birer ferdi olarak manevi huzurunuzda saygı ile eğiliyoruz. Tüm mesai arkadaşlarıma özverili çalışmalarından ötürü teşekkür ediyor, görevlerinde başarılar diliyorum." dedi.

Çarşamba

Polis Haftası ve Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 176. yıldönümü dolayısıyla Çarşamba Belediye Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

İlçe Emniyet Müdürü Turgay Begen, burada yaptığı konuşmada, kurulduğu günden bugüne kadar birçok hayati görev üstlenmiş teşkilatlarının kendini yenileyip geliştirerek Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı, insan haklarına saygılı olarak en iyi ve en verimli şekilde görevini yerine getirmeye devam ettiğini anlattı.

Halkın teşkilatlarına gösterdiği yakın ilgi, sevgi, güven ve desteğin zor görevlerin ifasında kendilerine güç verdiğini dile getiren Begen, "Unutmamalıyız ki toplum ile bütünleşmeyen bir kurumun asla başarıya ulaşma şansı yoktur. Emniyet teşkilatımız, her kademesinde görev yapan personeliyle ilçemizin huzur ve güvenliğini sağlamak için büyük bir azimle çalışmaktadır." diye konuştu.

Törene Kaymakam Şükrü Yıldırım, Belediye Başkanı Halit Doğan, Çarşamba Cumhuriyet Başsavcısı Aşkın Yeğin, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Mustafa Kemal Çelik ile kamu kurumlarının müdürleri ve emniyet personeli katıldı.

Ladik

Ladik ilçesinde Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 176. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Koronavirüs tedbirleri ile Hükümet Konağı önünde gerçekleştirilen törende, İlçe Emniyet Müdürü İlhan Güler tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu.

Törene Kaymakam Adem Eser, Belediye Başkanı Nuran Yapıcı Özel, Jandarma Komutanı Üsteğmen Mustafa Akar, daire amirleri, siyasi partilerin temsilcileri ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.