Üye Girişi
Son dakika haber... 10 takla attığı kazada ölümden dönen sürücü sorumlulardan şikayetçi oldu - Son Dakika

Son dakika haber... 10 takla attığı kazada ölümden dönen sürücü sorumlulardan şikayetçi oldu

12.01.2022 11:07
Son dakika haber... 10 takla attığı kazada ölümden dönen sürücü sorumlulardan şikayetçi oldu

Son dakika 3. sayfa haberine göre Sivas'ta geçirdiği trafik kazasında aracı ile uçuruma yuvarlanan sürücü, 10 takla atan aracın içerisinden sağ çıkmayı başardı.

Sivas'ta geçirdiği trafik kazasında aracı ile uçuruma yuvarlanan sürücü, 10 takla atan aracın içerisinden sağ çıkmayı başardı. Sürücü, kazanın ardından olay yerini görüntüleyip sorumlulardan şikayetçi oldu.

Sivas'ın İmranlı ilçesinde yaşayan Emrah Yıldızay, geçirdiği trafik kazasında ölümden döndü. Geçtiğimiz günlerde aracı ile İmranlı'dan Suşehri ilçesine giden Yıldızay, yolun kaygan oluşu nedeniyle virajı alamayınca aracıyla uçuruma yuvarlandı. 10 takla atarak durabilen ve hurdaya dönen araçtan sağ çıkmayı başaran Yıldızay, ilk iş olarak kazaya neden olan yolu görüntüleyip sorumlulardan şikayetçi oldu.

Yolda 10 santimetre kalınlığındaki asfaltın sökülerek yerine 1 santimetre kalındığında zift kaplama yapıldığını öne süren Emrah Yıldızay, yeni kazalar yaşanmaması ve sorumluların işlerini daha ciddi yapmaları için konuyu yargıya taşıdığını söyledi. Yıldızay yaptığı açıklamada, "Kazayı İmranlı'dan Suşehri istikametine giderken yaşadım. Yol kötü bir durumdaydı. Yaklaşık 40-50 hızla giderken virajda aracımla kaydım. Uçurumdan aşağıya yuvarlandım. 10 takla attım. Ciddi bir yaralanmam olmadı ama çok daha kötüsü de olabilirdi. İnsan hayatı önemli olmalı. Herkes işini doğru yapmalı. Ölmedim, ciddi bir yaralanmam da olmadı ama başkaları ölebilir. Yolun sıkıntılı olduğunu düşündüğüm için şikayetçi oldum. Yolla ilgili incelemeler de devam ediyor. Yol, kazadan iki ay önce yapılmıştı. Kenardan toplanan numunelerde yaklaşık 10 santimlik bir asfaltın sökülerek yerine yapılan sati kaplamanın ise 2 santim dahi olmadığını gördük. Mıcır ve zift kaplaması ile yapılan bir yol. Konuyu yargıya taşıdım. Ceza almasalar bile bundan sonraki süreçte işlerini daha ciddi yapmaları dileğim" dedi. - SİVAS

Son dakika haber... 10 takla attığı kazada ölümden dönen sürücü sorumlulardan şikayetçi oldu
Son dakika haber... 10 takla attığı kazada ölümden dönen sürücü sorumlulardan şikayetçi oldu
Son dakika haber... 10 takla attığı kazada ölümden dönen sürücü sorumlulardan şikayetçi oldu

YORUMLAR
500

Suşehri, İmranlı, Sivas, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber... 10 takla attığı kazada ölümden dönen sürücü sorumlulardan şikayetçi oldu - Son Dakika


Teröristle fotoğrafları çıkan HDP'li Semra Güzel'in dokunulmazlık dosyası Meclis'te! Teröristle fotoğrafları çıkan HDP'li Semra Güzel'in dokunulmazlık dosyası Meclis'te!         
11:09
Ali Koç'tan spor yorumcularına ters köşe! Löw ve Bilic derken asıl hedefinin kim olduğu ortaya çıktı Ali Koç'tan spor yorumcularına ters köşe! Löw ve Bilic derken asıl hedefinin kim olduğu ortaya çıktı         
11:06
Altın kaç lira? Altının gram fiyatı 807 lira seviyesinden işlem görüyor Altın kaç lira? Altının gram fiyatı 807 lira seviyesinden işlem görüyor         
11:05
Dolar/TL 13,82 seviyelerinde işlem görüyor Dolar/TL 13,82 seviyelerinde işlem görüyor         
11:01
2 aylık bebeğini -18 derecedeki buzluğa kapattı! Cani babanın savunması daha feci 2 aylık bebeğini -18 derecedeki buzluğa kapattı! Cani babanın savunması daha feci         
10:35
Koronaya yakalanan Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu'nun sağlık durumu iyiye gidiyor Koronaya yakalanan Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu'nun sağlık durumu iyiye gidiyor         
10:28
İzzet Yıldızhan kendisine "Ülkeyi rezil eden ahkam kesiyor" diyen Hande Yener'e gözdağı verdi: İsmimi yazsın İzzet Yıldızhan kendisine "Ülkeyi rezil eden ahkam kesiyor" diyen Hande Yener'e gözdağı verdi: İsmimi yazsın         
10:01
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kılıçdaroğlu'nun canlı yayın davetine ne dedi? Cumhurbaşkanı Erdoğan Kılıçdaroğlu'nun canlı yayın davetine ne dedi?         
09:43
Konyaspor'dan Ahmet Çalık'ın ölümü sonrası anlamlı hareket! 6 numaralı formasını emekli ettiler Konyaspor'dan Ahmet Çalık'ın ölümü sonrası anlamlı hareket! 6 numaralı formasını emekli ettiler         
08:55
İstanbul'a gelen Galatasaray'ın yeni hocası Domenec Torrent hızlı başladı! İstanbul'a gelen Galatasaray'ın yeni hocası Domenec Torrent hızlı başladı!         
07:48
Son Dakika: Türk Metal Sendikası ile MESS arasında anlaşma sağlandı! İşçi maaşlarına yüzde 27.44 zam yapıldı Son Dakika: Türk Metal Sendikası ile MESS arasında anlaşma sağlandı! İşçi maaşlarına yüzde 27.44 zam yapıldı         
07:46
Öğrencisine "Neden başörtüsü takıyorsun?" diyen Prof. Dr. Metin Kazancı'nın Ankara Üniversitesi'ndeki görevine son verildi Öğrencisine "Neden başörtüsü takıyorsun?" diyen Prof. Dr. Metin Kazancı'nın Ankara Üniversitesi'ndeki görevine son verildi         
07:46
KKTC'de canlı yayına davetsiz misafir! Sunucunun oğlunun programa dahil olmasıyla renkli görüntüler ortaya çıktı KKTC'de canlı yayına davetsiz misafir! Sunucunun oğlunun programa dahil olmasıyla renkli görüntüler ortaya çıktı         
23:41
Son Dakika! İntihar eden tıp öğrencisi Enes Kara ile ilgili AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten açıklama: Derin üzüntü yaşıyoruz Son Dakika! İntihar eden tıp öğrencisi Enes Kara ile ilgili AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten açıklama: Derin üzüntü yaşıyoruz         
16:38
Limonun kabuğu kendinden değerli! Kilosu 7 liradan satılıyor Limonun kabuğu kendinden değerli! Kilosu 7 liradan satılıyor         
15:40
Havva Öztel, Uzi ile aşk yaşayan kızına rest çekti: Hakkımı helal etmem! Aleyna'nın tavrı ne olacak? Havva Öztel, Uzi ile aşk yaşayan kızına rest çekti: Hakkımı helal etmem! Aleyna'nın tavrı ne olacak?         
15:38
Küçük kızı istismar eden sapığı tuzak kurup dövdüler! İşte o tuzağın görüntüleri Küçük kızı istismar eden sapığı tuzak kurup dövdüler! İşte o tuzağın görüntüleri         
14:11

Son Dakika Haberleri
11:09 Teröristle fotoğrafları çıkan HDP'li Semra Güzel'in dokunulmazlık dosyası Meclis'te!
11:06 Motorunu çalan hırsızlara seslenen vatandaşın hırsızlara seslendi: Yevmiye ile çalışan biriyim, motorumu getirin
11:05 Ali Koç'tan spor yorumcularına ters köşe! Löw ve Bilic derken asıl hedefinin kim olduğu ortaya çıktı
11:04 Altın kaç lira? Altının gram fiyatı 807 lira seviyesinden işlem görüyor
11:04 Acun Ilıcalı sosyal medyadan canlı yayın yaptı! Merakla beklenen Survivor All Star'dan ilk görüntüler geldi
10:58 Emekli öğretmenler ile dul ve yetimlerine müjde! Mayıs ayında 884 lira zam geliyor
10:46 Pep Guardiola'nın anlatımıyla Galatasaray'ın yeni hocası Domenec Torrent: Kendi tarzı vardır!
10:42 Son Dakika! Turkovac aşısının Faz-3 sonuçları belli oldu: En az Coronavac kadar güvenli ve etkin bir aşı
10:41 CHP'nin ağır topu Oğuz Kağan Salıcı, canlı yayında erken seçim için tarih verdi: Önümüzdeki sonbahar
10:27 Koronaya yakalanan Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu'nun sağlık durumu iyiye gidiyor
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.01.2022 11:15:28. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haber... 10 takla attığı kazada ölümden dönen sürücü sorumlulardan şikayetçi oldu - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement