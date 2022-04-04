Son dakika haber... 10 TL'LİK KAZI KAZAN KUPONU İLE 500 BİN TL KAZANDI - Son Dakika
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Son dakika haber... 10 TL'LİK KAZI KAZAN KUPONU İLE 500 BİN TL KAZANDI

04.04.2022 10:03
Son dakika haber... 10 TL'LİK KAZI KAZAN KUPONU İLE 500 BİN TL KAZANDI

Son dakika haberler: ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesinde bayiden 10 TL'lik Kazı Kazan kuponu alan Gürkan Düz (38), 500 bin TL ikramiye kazandı.

ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesinde bayiden 10 TL'lik Kazı Kazan kuponu alan Gürkan Düz (38), 500 bin TL ikramiye kazandı.

Bayramiç ilçesindeki sanayi sitesinde bulunan Ceyhan Güneri'ye ait bayiden 10 TL'lik Kazı Kazan kuponu alan kafe sahibi Gürkan Düz, 500 bin TL ikramiye kazandı. Gürkan Düz, iş yeri komşusu olan bayi Ceyhan Güneri ile ilk başta ne kadar kazandığını anlayamadıklarını, zaman geçtikçe olayın bilincine vardığını söyledi. İlçede kafe işleten fakat kır düğünü salonu açtığını da belirten Gürkan Düz, 'Kır düğün salonunun onarımını yapmak için bekliyordum. Bir miktar paraya ihtiyacım vardı. Şimdi onarımını yaptıracağım. Evlenen çiftlere ekonomik fiyatlarla hizmet sunacağımö dedi. (DHA)

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... 10 TL'LİK KAZI KAZAN KUPONU İLE 500 BİN TL KAZANDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber... 10 TL'LİK KAZI KAZAN KUPONU İLE 500 BİN TL KAZANDI - Son Dakika
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