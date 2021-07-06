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Son dakika haberleri: 10 TL'LİK KAZI KAZANLA 500 BİN TL KAZANDI - Son Dakika

Son dakika haberleri: 10 TL'LİK KAZI KAZANLA 500 BİN TL KAZANDI

06.07.2021 15:21

Son dakika haberleri... ANTALYA'da bir talihli, 'Altın Yumurta' adlı 10 TL'lik kazı kazandan, 500 bin TL'lik büyük ikramiyeyi kazandı.

ANTALYA'da bir talihli, 'Altın Yumurta' adlı 10 TL'lik kazı kazandan, 500 bin TL'lik büyük ikramiyeyi kazandı. İşletmede çalışan Salih Ustali, adının açıklanmasını istemeyen şanslı talihlinin borçları olduğunu söyledi.

Antalya'da, adının açıklanmasını istemeyen kişi, Muratpaşa ilçesi Sinan Mahallesi'ndeki şans bayisinde 4 Temmuz Pazar günü 50 TL verip, 5 tane kazı kazan aldı. Talihli, 'Altın Yumurta' olarak bilinen kazı kazan oyununda büyük ikramiye olan 500 bin TL'nin sahibi oldu. Şanslı kişi, işletmede çalışan Salih Ustali'ye büyük ikramiyenin isabet ettiği kazı kazanı verdi. Ustali de kuponun çıktısını alıp zımbalayarak şanslı kişiye verdi. Ustali, büyük ikramiyeyi kazanan şanslı kişiye parasını İstanbul'a gidip alması gerektiğini de söyledi.

TAVUK ALTINDA OLAN MİKTAR KAZANILIYOR

Altın Yumurta olarak bilinen kazı kazan oynayan kişilerin 10 şansı bulunuyor. Yumurta sembollerinin olduğu ve kuponun sağında yer alan bonus yıldızlarının alanları kazınıyor. Yumurtaların olduğu alanda tavuk sembolünü bulan şanslı kişiler, sembolün altındaki ikramiye tutarını kazanıyor. Bonus alanında yer alan yıldızların olduğu alanda ise para sembolünü bulan kişiler altındaki miktarı kazanıyor.

'ŞANSLI KİŞİ SEVİNDİ'

Milli Piyango Bayi çalışanı Salih Ustali, Şanslı kişi pazar günü akşam saatlerinde geldi, 5 tane 10 TL'lik 'Altın Yumurta' isimli kazı kazanlardan aldı. Kazı kazanları makineden kontrol ettik. Ben şanslı kişiye 'Tahmin et bakalım ne kadar çıkmıştır' diye sorduğumda, 'Bilmiyorum herhalde 50 TL filan çıkmıştır' dedi. Ben de ona hayır 500 bin TL çıktığını söyledim. O esnada şanslı kişi çok sevindi. Kuponun çıktısını alıp zımbalayarak kendisine verdim dedi.

'500 BİN TL ÇIKTIĞINA İNANMADI'

Talihlinin 500 bin TL çıktığına inanamadığını ifade eden Salih Ustali, O esnada şaşırdı, çok fazla sevinç göstermedi. Kişi zaten 50-55 yaşlarındaydı. Sürekli gelen bir kişi, borçları, sıkıntıları olan biriydi. İnşallah iyi olur diye konuştu.

'İKRAMİYEYİ GÖRÜNCE ŞOK OLUYORLAR'

Şanslı kişiyle telefonda konuştuğunu dile getiren eski Antalya Şans Oyunları ve Milli Piyango Bayileri Esnaf Odası Başkanı Yalçın Sayar, Kazı kazanlarda 6 çeşidimiz var. Şanslı kişi, 'Altın Yumurta' kazıyor. Yaklaşık 5 tane kazı kazan alıyor ve sonuncusunda 500 bin TL çıkıyor. Bayi ve şanslı kişi makineden okunduğu esnada bu rakamın çıktığını bilmiyor. İkramiyeyi görünce şok oluyorlar. Şanslı kişi de çıkan rakamın yüksekliğinden dolayı şoka giriyor sanırım. O esnada büyük bir tepki veremiyor. Hem talihliye hem de bayimize hayırlı olsun dedi.

'BORÇLARINDAN DOLAYI 50-100 BİN TL KALACAK'

Şanslı kişinin büyük sıkıntıları olduğunu ve çıkan ikramiyenin kendisine iyi geldiğini söylediğini dile getiren Sayar, En azından işine yarayan birine çıktı. Biz de o yüzden çok mutluyuz. Şanslı kişi, bize maddi sıkıntıları ve borçları olduğunu ve çıkan 500 bin TL'den borçlarından sonra 50-100 bin TL kalacağını söyledi diye konuştu.

Son dakika haberleri: 10 TL'LİK KAZI KAZANLA 500 BİN TL KAZANDI
Son dakika haberleri: 10 TL'LİK KAZI KAZANLA 500 BİN TL KAZANDI
Son dakika haberleri: 10 TL'LİK KAZI KAZANLA 500 BİN TL KAZANDI
Son dakika haberleri: 10 TL'LİK KAZI KAZANLA 500 BİN TL KAZANDI

Türk Lirası, Yumurta, Antalya, Altın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: 10 TL'LİK KAZI KAZANLA 500 BİN TL KAZANDI - Son Dakika


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