Son dakika haber! 10. Uluslararası Resort Turizm Kongresi - Son Dakika

Son dakika haber! 10. Uluslararası Resort Turizm Kongresi

26.11.2020 13:17
Son dakika haber! 10. Uluslararası Resort Turizm Kongresi, System.String[]

Son dakika habere göre Türkiye Otelciler Federasyonu Başkanı Sururi Çorabatır, "1626 bakanlık, 477 belediye belgeli konaklama, 22 bakanlık, 235 belediye belgeli yeme ve içme işletmesi, 4 kültür ve sanat tesisi, 645 tur ve transfer acentesi sertifikalandırılmış durumda.

Türkiye Otelciler Federasyonu Başkanı Sururi Çorabatır, "1626 bakanlık, 477 belediye belgeli konaklama, 22 bakanlık, 235 belediye belgeli yeme ve içme işletmesi, 4 kültür ve sanat tesisi, 645 tur ve transfer acentesi sertifikalandırılmış durumda. Çalışmalar halen devam etmektedir." dedi.

Çorabatır, Antalya'dan dijital ortamda yayınlanan 10. Uluslararası Resort Turizm Kongresi'nde yaptığı konuşmada, salgından en fazla etkilenen sektörlerin başında turizmin geldiğini, sektörün eşi benzeri görülmemiş bir dönemden geçtiğini söyledi.

Karamsar davranmadan sektörü ayakta tutmaya çalıştıklarını vurgulayan Çorabatır, salgının başından itibaren takım ruhuyla hareket ederek ileriye gitme yönünde gayret içinde olduklarını bildirdi.

Kültür ve Turizm Bakanlığının öncülüğünde ve sektör paydaşlarıyla başlatılan Güvenli Turizm Sertifikası'nın dünyaya örnek olduğunu anlatan Çorabatır, "Misafirimizi, personelimizi güvenli şekilde koruma altına aldık. Sertifikayı gelecek yıl da sunacağız. Hali hazırda 1626 bakanlık, 477 belediye belgeli konaklama, 22 bakanlık, 235 belediye belgeli yeme ve içme işletmesi, 4 kültür ve sanat tesisi, 645 tur ve transfer acentesi sertifikalandırılmış durumda. Çalışmalar halen devam etmektedir." diye konuştu.

Hazirana kadar otellerin nasıl açılacağı yönünde değerlendirmeler yapılırken özverili çalışmalar sonucunda misafirlerin gelmeye başladığını dile getiren Çorabatır, "Yaklaşık 15 milyona yakın misafiri bu sene ağırlamış olacağız, 11,5 milyar dolara yakın da ülke ekonomisine katkıda bulunmuş olacağız." dedi.

Çorabatır, bu yıl iç pazar hareketliliğinin ön plana çıktığını, gelecek yıl da etkili olacağını bildirdi.

Sektörü ayakta tutmak ve gelecek yıla en iyi şekilde hazırlanmak için çalıştıklarını aktaran Çorabatır, turizm sektörünün ülke ekonomisi için ne kadar önemli olduğunun bilincinde olduklarını kaydetti.

"Türkiye'nin petrolü turizm"

DenizBank Finansal Hizmetler Grubu Üst Yöneticisi (CEO) Hakan Ateş de kongreye destekçi kuruluş olmaktan büyük gurur duyduklarını söyledi.

Türkiye'nin petrolünün turizm olduğunu vurgulayan Ateş, "Salgın nedeniyle çok iyi bir sınav verildi. Otellerde kalıp, güvenli şekilde dönen turistler kendi ülkelerinde daha büyük risklerle karşılaştılar. Uçakla sağlıklı şekilde getir götür, her türlü turizm nimetinden yararlanmış olarak ülkelerine götür. Böylece çevik ve başarılı girişimcilerimiz değerini bir kez daha kanıtladı." ifadelerini kullandı.

"Ekonomi ve Turizm Sektöründe Son Durum ve Beklentiler" konulu sunum yapan Ateş, dünyada ve Türkiye'deki ekonomi alanındaki gelişmeleri değerlendirdi.

Ateş, Türkiye'de 2002'den beri alınan tedbirler sayesinde finans ve bankacılık sektörünün ayakta kaldığını vurguladı.

Salgın sürecinde otellerin açık olduğunu, turistlerin geldiğini anlatan Ateş, geçen sene Türkiye'de 6,7 milyonu gurbetçi 51,7 milyon turistin ağırlandığını, turizm gelirinin 34,5 milyar doları bulduğunu hatırlattı.

Bu yıl 55 milyon turist, 43 milyar dolar gelir beklerken salgın sorununun yaşandığını aktaran Ateş, bu yıl elde edilen 11 milyar dolar turizm gelirinin de başarı olduğunu bildirdi.

Ateş, sektörün dinamik olduğunu vurgulayarak "İleriye doğru umutla bakmamamız için hiçbir neden yok. Ben 2021'den umutluyum, 2022 de turizmin uçacağı bir yıl olacak diye bekliyoruz. Bunlar uzun vadeli yatırımlardır, sabır ve disiplin gerektirir." dedi.

Ayakta kalması için ülkelerin turizm sektörünü desteklediğini belirten Ateş, bu kapsamda altyapı yatırımları, insanların pansiyonlarda kalması, restoranlarda yemek yemesi için doğrudan gelir destekleri verildiğini bildirdi.

Salgının dünyadaki turizm trendlerini de değiştirdiğine dikkati çeken Ateş, şunları kaydetti:

"Pandemi, sosyal mesafeli, hijyenik ortamlarda, doğa turizminin daha fazla tercih edilmesini sağladı. Kongre turizminin dünyadaki payı yüzde 13, Türkiye'de payı yüzde 3,6 idi, artırmaya çalıyorduk. Nerdeyse bunlar ortadan kalktı, açık alanlara doğru yöneldi. Türkiye bunun için biçilmiş kaftan. Gelecek sene kültür, deniz, güneş ve inanç turizminde Türkiye daha da öne çıkacak. Böyle her musibetin getirdiği bir değer de oluyor."

DenizBank olarak kredileri hakkında da bilgi veren Ateş, turizm sektörüne destek vermeye devam edeceklerini, salgınla birlikte yeni yatırım tarım modellerinin gündeme geldiğini, dijitalleşmenin öneminin arttığını söyledi.

Antalya, Türkiye, Turizm, Ateş, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! 10. Uluslararası Resort Turizm Kongresi - Son Dakika


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