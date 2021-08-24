10'UNCU KATTAKİ DAİREDE ÇIKAN YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ - Son Dakika

ADANA'da bir apartman 10'uncu katındaki dairede çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Daire kullanılmaz hale gelirken, yangın sırasında evde kimsenin olmadığı belirtildi. Çukurova ilçesi Alparslan Türkeş Bulvarı'nda, 4 bloklu bir sitedeki 13 katlı binanın 10'uncu katında bulunan O.B.?ye ait dairede saat 15.00 sıralarında yangın çıktı. Dairenden dumanların yükseldiğini gören komşuları, itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine siteye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Alevler kısa sürede büyüyüp evin balkonuna kadar sıçradı. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın, kısa sürede söndürüldü. Dairenin kullanılmaz hale geldiği yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.